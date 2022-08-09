iPhone нарешті будуть показувати заряд батареї у відсотках, але не всі

Apple нарешті усунула проблему, яка з’явилася із запуском iPhone X. Нова бета iOS 16 почала показувати рівень заряду батареї у відсотках!





Apple прислухалася до прохань користувачів

iPhone X, безумовно, був знаковим пристроєм, який на кілька років визначив майбутнє смартфонів компанії Купертіно. Саме там з’явився знаменитий «чубчик», який використовується досі. На жаль, поява вирізу призвела до того, що з екрана зник індикатор заряду батареї у відсотках.

У всіх айфонах, що оснащені вирізом, відображається простий значок батареї, який не вказує на точний рівень заряду. Щоб побачити, скільки відсотків залишилося, потрібно відкривати шторку центру керування. Це не дуже інтуїтивно зрозуміло, а тим паче зручно.

Здавалося, що відсотковий індикатор заряду батареї повернеться тільки коли Apple повністю позбудеться виїмки. Хоча навіть у цьому не було впевненості — аналогічний індикатор без жодних пояснень зник з MacOS кілька років тому.

Але, як виявилося, в останню бета-версію iOS 16 повернули цю необхідну для багатьох функцію. “Відсотки” тепер відображаються прямо на значку батареї, як і в багатьох інших Android-смартфонах.

Якщо ви бажаєте увімкнути відображення, перейдіть в налаштуваннях в розділ «Батарея», та активуйте перемикач поруч із опцією «Відсоток заряду батареї».

На жаль, без обмежень справа не обійшлася. Як зазначає MacRumors, нова опція недоступна для iPhone 12 mini, 13 mini, 11 та XR. Однак, сподіваємося, що це зміниться з виходом стабільної версії iOS 16 наступного місяця.