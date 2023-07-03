Німеччина оголосила про нові поставки танків для України

Україна найближчими тижнями отримає від Німеччини та Данії десятки танків Leopard 1A5 в рамках нових поставок західних танків. Про це оголосив Міністр оборони ФРН Борис Пісторіус в інтерв’ю польській газеті Rzeczpospolita.

«На сьогоднішній день Німеччина надає другу за величиною військову допомогу Україні у сфері постачання техніки, якщо йдеться про пряму фінансову допомогу або ту, що надається в рамках ЄС, і є однією з країн, яка навчає українських військових (…). Найближчими тижнями до України буде доставлено десятки бойових танків Leopard 1 A5, наданих Німеччиною та Данією», — заявив міністр.

Раніше прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький говорив , що Польща та ФРН не можуть розпочати ремонт танків Leopard, задіяних в Україні, через брак запчастин. За словами прем’єра, Варшава та Берлін не можуть відкрити спільний ремонтний центр. “Нам потрібні від німецької сторони відповідним чином приготовлені процедури”, – зазначив він, зазначивши, що про ремонт танків у момент нестачі запчастин говорити складно.