OPPO K13 Turbo на базі Snapdragon 8s Gen 4 та вентилятором протестували

Майбутній ігровий смартфон OPPO K13 Turbo був помічений в базі даних Geekbench. Популярний бенчмарк показав його продуктивність у двох ключових тестах, а також підтвердив основні характеристики пристрою. Нагадаємо, що головною особливістю смартфона стане система охолодження з окремим мікровентилятором.

Протестований OPPO K13 Turbo працював на базі платформи Snapdragon 8s Gen 4 з 16 ГБ оперативної пам’яті, а в якості ОС була встановлена Android 16. В одноядерному випробуванні результат смартфона склав 2156 балів, тоді як в багатоядерному тесті йому вдалося набрати 6652 бали.

Нагадаємо, що новинка стане першим смартфоном компанії з вентилятором і RGB-підсвічуванням на задній панелі.