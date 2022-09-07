Названо причину щорічного випуску нових смартфонів

Щорічно через власну вигоду компанії з виробництва смартфонів випускають новітні флагмани. Такий висновок зробили журналісти видання CNet.





Навіть не дивлячись на те, що технологічна база розвивається не так швидко, IT-гіганти все одно щороку репрезентують свіжі флагмани.

Журналісти тематичного порталу спробували відповісти на запитання, чому і з якою ціллю Apple, Samsung та інші IT-компанії щороку випускають нові пристрої.

За їх словами компанії не лише бачать у цьому власну вигоду, а й орієнтуються на попит на ринку.

Фахівці зауважили, що з 2016 по 2018 рік власники смартфонів у США почали оновлювати свої пристрої рідше. Якщо раніше споживачі купували нові апарати раз на 22 місяці, то до кінця 2018 року цикл оновлення становив 24 місяці.

За словами журналістів, користувачі хочуть мати можливість будь-якої миті придбати новий девайс — у разі поломки, втрати чи старіння пристрою. Також на бажання споживачів впливає реклама, яка спонукає покупців придбати щось новеньке.

Не дивлячись на те, що сучасні топові смартфони коштують набагато дорожче, ніж раніше компанії знаходять спосіб впливати на їхню думку та знаходять своїх потенційних покупців.

Крім того, фахівці помітили, що багато компаній, наприклад Apple, випускають свої гаджети восени. Це пов’язано зі швидким настанням різдвяного сезону та необхідністю придбання подарунків.

Доречі, як зазначають експерти, попереду чекає велика битва флагманів.