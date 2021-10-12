Наука

Розкрито спосіб заснути за 10 хвилин

Охолоджуємо кімнату і правильно дихаємо

12.10.2021
1 хвилина на прочитання
Сон

Сертифікований тренер зі сну Розі Осмун повідомила про методи, що дозволяють поринути в сон всього за 10 хвилин.


Для цього фахівець порадила правильно дихати перед сном. Так, якщо швидкі і неглибокі вдихи можуть провокувати відчуття тривоги, глибокі і повільні, навпаки, сприяють спокою. Допомогти в швидкому засипанні можуть і більш прохолодні температури. Так, експерт нагадала про наукові роботи, в результаті яких було встановлено, що завдяки прохолодним температур людина швидше і глибше занурюється в сон.

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“Засинайте легше, облаштувавши свою спальню як доісторичну печеру для сну. У якийсь момент часу, до винаходу смартфонів, ночі були темними і холодними. І, на подив, сучасна наука виявляє, що як прохолодна температура, так і повна темрява ідеально підходять для сну ” , – зазначила експерт.

Крім іншого сприяти швидкому сну можуть “мріяння” – візуалізація образів.

Матеріали новинного характеру не можна прирівнювати до призначення лікаря. Перед прийняттям рішення порадьтеся з фахівцем.

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12.10.2021
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