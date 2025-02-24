Товщину Samsung Galaxy S25 Edge порівняли з Galaxy Z Fold6

У мережі з’явилося цікаве відеопорівняння ще не анонсованого Samsung Galaxy S25 Edge і складного Galaxy Z Fold6. Ролик швидко був видалений, але оцінити дизайн гаджета можна за скріншотами, що залишилися в інтернеті. До того ж автор ролика запустив на смартфоні AIDA64 і показав його характеристики.

За наявними даними, Galaxy S25 Edge буде лише трохи товщим за Galaxy Z Fold6 у розкритому стані – 5,84 мм проти 5,6 мм. Крім того, блогер встиг засвітити дані із запущеної на смартфоні утиліти AIDA64, продемонструвавши обсяг пам’яті 12 ГБ/256 ГБ. Чи буде ця конфігурація єдиною, поки невідомо.

Раніше інсайдер Digital Chat Station повідомив приблизні характеристики камери майбутньої новинки: головний сенсор на 200 Мп (за замовчуванням робить 12-мегапіксельні фото) і ультраширик на 12 Мп.

«Серцем» смартфона, за чутками, стане процесор Snapdragon 8 Elite, а ємність його акумулятора становитиме 4000 мАг. Прем’єра Samsung Galaxy S25 Edge очікується не пізніше літа поточного року.