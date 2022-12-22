Hardnews

Як українцям пережити холоди і блекаут: Міненергетики поповнив список необхідних гаджетів

Серед рекомендованих пристроїв світлодіодні лампи, термоодяг з підігрівом через USB та навіть датчик угарного газу.

22.12.2022
1 хвилина на прочитання

Міненергетики України доповнив список речей, якими населенню варто запастися на випадок блекауту та вимкнення теплопостачання. Серед рекомендованих відомством гаджетів автономні пристрої для освітлення та обігріву, термоодяг тощо. У списку також присутній датчик, що фіксує наявність у повітрі угарного газу, витік якого може статися під час користування генератором.

До списку необхідних у випадку блекауту пристроїв Міністерство енергетики додало наступні:

  • світлодіодні світильники з USB-зарядкою;
  • USB-коврик з підігрівом для комп’ютерної мишки;
  • USB-підставка з підігрівом для чашки;
  • ковдра з підігрівом, що працює від павербанку;
  • вкладки для рукавиць з підігрівом (зарядка через USB);
  • нагрівальні вкладки для одягу з живленням від павербанку;
  • термошкарпетки із підігрівом (живлення від будь якого пристрою через USB або від батарейок);
  • USB-устілки з підігрівом;
  • грілка-павербанк для рук;
  • датчик угарного газу (газоаналізатор).

У прес-службі міністерства наголосили, що переважна більшість цих пристроїв живиться від павербанків. Тож аби не залишитися під час блекауту без світла і тепла, потрібно слідкувати за рівнем заряду павербанків та за потреби дозаряджати їх. Не зайвим буде запастися батарейками до всіх пристроїв, які можуть знадобитися в період відсутності світла.

Також в міненергетики нагадали українцям про правила безпечного користування генераторами. Перш за все їх заборонено розміщувати у приміщеннях, адже це може спричинити до отруєння угарним газом. Генератор повинен знаходитися на відстані щонайменше 6 метрів від стін та вікон. А перш ніж заправляти генератор, його потрібно вимкнути та дочекатися повного охолодження. Інакше він може загорітися та вибухнути.

Представники Міненергетики зауважили, що попри старання ворога занурити Україну в темряву та холод, їхнім планам не судилося збутися. Адже українців більше не лякає відсутність світла і тепла. Вони готові зустріти блекаут з високо піднятою головою і нізащо не дозволять окупантам позбавити їх оптимізму та волі до перемоги.

Читай наші новини в Google News, Telegram, Facebook та Twitter


22.12.2022
1 хвилина на прочитання
Back to top button