Як українцям пережити холоди і блекаут: Міненергетики поповнив список необхідних гаджетів

Міненергетики України доповнив список речей, якими населенню варто запастися на випадок блекауту та вимкнення теплопостачання. Серед рекомендованих відомством гаджетів автономні пристрої для освітлення та обігріву, термоодяг тощо. У списку також присутній датчик, що фіксує наявність у повітрі угарного газу, витік якого може статися під час користування генератором.

До списку необхідних у випадку блекауту пристроїв Міністерство енергетики додало наступні:

світлодіодні світильники з USB-зарядкою;

USB-коврик з підігрівом для комп’ютерної мишки;

USB-підставка з підігрівом для чашки;

ковдра з підігрівом, що працює від павербанку;

вкладки для рукавиць з підігрівом (зарядка через USB);

нагрівальні вкладки для одягу з живленням від павербанку;

термошкарпетки із підігрівом (живлення від будь якого пристрою через USB або від батарейок);

USB-устілки з підігрівом;

грілка-павербанк для рук;

датчик угарного газу (газоаналізатор).

У прес-службі міністерства наголосили, що переважна більшість цих пристроїв живиться від павербанків. Тож аби не залишитися під час блекауту без світла і тепла, потрібно слідкувати за рівнем заряду павербанків та за потреби дозаряджати їх. Не зайвим буде запастися батарейками до всіх пристроїв, які можуть знадобитися в період відсутності світла.

Також в міненергетики нагадали українцям про правила безпечного користування генераторами. Перш за все їх заборонено розміщувати у приміщеннях, адже це може спричинити до отруєння угарним газом. Генератор повинен знаходитися на відстані щонайменше 6 метрів від стін та вікон. А перш ніж заправляти генератор, його потрібно вимкнути та дочекатися повного охолодження. Інакше він може загорітися та вибухнути.

Представники Міненергетики зауважили, що попри старання ворога занурити Україну в темряву та холод, їхнім планам не судилося збутися. Адже українців більше не лякає відсутність світла і тепла. Вони готові зустріти блекаут з високо піднятою головою і нізащо не дозволять окупантам позбавити їх оптимізму та волі до перемоги.