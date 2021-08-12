У Кореї розроблений перший робот-хамелеон

Дослідники вже не раз звертали увагу на здатність хамелеонів і каракатиць бути непомітними. Однак, незважаючи на зовнішню схожість, методи маскування у них різні. Так, у хамелеонів структура шкіри має два шари. Нижній містить пігменти, а верхній кристали гуаніну. Змінюючи відстань між ними, хамелеон змінює довжину хвиль відбитого світла. У каракатиць маскування досягається за рахунок зміни розміру хроматофорів, роблячи їх більш-менш видимими. Вони використовують, мабуть, найефективніші способи маскування!





Вчені давно шукають можливість використання аналогів цих технологій, але досягти того, чого вже досягла Природа, поки не виходить. У той же час група корейських вчених двох наукових центрів Кореї (Сеульський національний університет і Університет Ханьян) запропонували оригінальну технологію, що робить роботів зовсім непомітними на різних фонах. Технологія використовує підходи аналогічні тим, що використовуються в екранах з низьким розширенням і вкрай малою кількістю деталей.

В основі лежить так звана «штучна шкіра», покрита тонким шаром рідкокристалічних чорнил. Вони можуть змінювати свої кольори під дією температури. Зміна температури змушує кристали чорнила вибудовуватися певним чином, змінюючи свій колір. Впровадження в штучну шкіру срібних нанодротів дозволяє використовувати їх в якості нагрівачів, а спеціальний контролер забезпечує високу точність нагріву дротів. Це дозволяє генерувати потрібні кольори з максимальною точністю.

Процесом керують кілька фотодатчиків, які повідомляють, який колір потрібно прийняти певній зоні, щоб відповідати фону. Як це відбувається, показано у відео. Конструкція має кілька недоліків. Наприклад, швидкість зміни кольору порівняно невисока, а точність повторення кольору фону нижче, ніж демонструють ті ж хамелеони. Однак, дослідники впевнені, що в майбутньому «характеристики непомітності» можуть бути поліпшені. Зокрема, можна застосувати спеціальну систему охолодження для дротів і заздалегідь заготовлені шаблони, щоб виглядати більш природно.

Розробники схильні вважати, що їхня технологія стане затребуваною. Вона може стати в нагоді військовим, які давно хочуть отримати технологію ефективного маскування особового складу і техніки. Крім того, вона може бути застосована по відношенню до автомобілів, які можуть отримати здатність змінювати колір за бажанням водія, забезпечуючи комфортний температурний режим в залежності від пори року і клімату.