З Windows приберуть додаток, який ми знаємо вже 30 років

1 вересня Microsoft оголосила, що в наступному оновленні вона прибере з Windows одну зі своїх знакових програм. Мова про текстовий редактор WordPad . Хоча ним вже мало хто користується, а саме ПЗ давно не оновлювалося, раніше з цим додатком доводилося мати справу практично всім.

WordPad – це стандартна програма для складного редагування тексту. Вперше він з’явився в 1995 році (разом з Windows 95) і служив основним редактором документів, дозволяючи форматувати текст, розміщувати зображення і посилання всередині файлу.

WordPad – всі користувалися, ніхто не пам’ятає

Однак часи змінилися, і старий WordPad став по суті марною програмою. Блокнота достатньо для редагування найпростішого тексту, а для розширеної роботи з документами ми маємо безліч набагато зручніших альтернатив. Від стандартного Microsoft Word до безкоштовних замінників: наприклад, LibreOffice, FreeOffice, OnlyOffice. Редмондський гігант, швидше за все, дійшов аналогічних висновків:

«WordPad більше не оновлюється і буде видалено у майбутній версії Windows. Для документів із форматованим текстом, таких як .doc та .rtf, ми рекомендуємо Microsoft Word. Для простих текстових файлів, таких як .txt, ми рекомендуємо використовувати Блокнот Windows» – сказано у блозі компанії.

Зазначимо, що користувачі не завжди погоджуються із планами компанії. 2017-го Microsoft заявляла про припинення підтримки Paint, але зіткнулася з критикою і, навпаки, почала активніше випускати оновлення, додавши редактор у Windows Store. Але це, мабуть, не той випадок.