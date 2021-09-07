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В Україні тепер можна продати монету більш ніж за 20 тис. грн, як розпізнати цінний екземпляр

08.09.2021
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Всупереч усім стереотипам, не тільки давня монета має свою цінність та може вартувати значну суму. Тепер кожен українець має шанс наштовхнутися на цінну монету, завдяки якій можна заробити десятки тисяч гривень. А за деякі рідкісні монети, колекціонери навіть готові платити шалені гроші.

До прикладу, за монету номіналом у 15 коп., випущену в 1992 році українцям на інтернет – аукціонах, готові заплатити доволі пристойну суму – 15 тисяч гривень. Такі екземпляри планували ввести в ужиток, але виготовили тільки експериментальну партію, а потім вирішили вилучити з монетного ряду.

15 копійок 1992 року виготовлені з магнітної сталі, яка покрита латунню. Розпізнати її можна ще по наявності чотирьох “ягідок” з незвичайним особливим отвором. Це один з перших екземплярів вже незалежної України.



Проте, це ще далеко не максимальна вартість цього грошового екземпляру. Ціна може значно збільшитися, якщо монета матиме деякі особливості. 

Дуже цікавим прикладом є екземпляр номіналом у 15 коп., в якій аверс повернутий на 180 градусів від реверсу. Щасливці цього грошового номіналу можуть вилучити його на аукціоні Violity за майже одну тисячу доларів (26 тис. грн.). За таку ж монету, але без повороту 20,5 тис. грн, при чому якщо вона зроблена з браком, то ціна може бути значно вищою.

Але і це ще не верхня грошова межа. Є випадки, коли монету номіналом у 15 коп. виручали за неймовірно великі суми – 1100 дол.

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Також зазначимо, що 15 коп. планували ввести в обіг разом із монетою номіналом 3 коп. Однак згодом в Національному банку України прийняли рішення, що таким чином монетний ряд буде перевантажений, тому від таких одиниць відмовилися. Три копійки так і не були виготовленими, а от декілька партій екземплярів у 15 коп. все-таки виготовили.

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08.09.2021
1 хвилина на прочитання

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