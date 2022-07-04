Названо ще один законний привід для виклику чоловіків у військкомат

Загальна мобілізація в Україні триватиме попередньо до 23 серпня, вона стартувала з початку повномасштабного вторгнення наприкінці лютого. Це дозволило представникам військкоматів запрошувати військовозобов’язаних для отримання повісток.





І хоча вручення повісток телефоном не передбачене, абоненту не можна ігнорувати запрошення. Водночас повістка не може бути передана телефоном, адже одержувач має підтвердити отримання документів власним підписом. Оскаржити дії представників військкоматів також майже неможливо, адже судова система України в часи воєнного стану працює з певними обмеженнями.

Наразі повістку про необхідність звернутись до найближчого військкомату може отримати будь-який чоловік призовного віку. Проте рішення щодо відправки призовника в зону бойових дій приймається на підставі результатів спеціальної медичної комісії, з урахуванням наявності бойового досвіду, спеціальності чоловіка, його віку, стану здоров’я, складу родини тощо.

Особи, що мають «білий квиток» та за станом здоров’я зняті з військового обліку, можуть розраховувати на те, що не будуть залучені до бойових дій. Проте батьків неповнолітніх дітей, чоловіків вагітних дружин, багатодітних батьків все ж можуть залучити до оборони держави.