До перерахунку залишилися лічені дні: на скільки українцям збільшать пенсії з 1 липня

Менш ніж за тиждень на українських пенсіонерів чекає планова індексація пенсій. У зв’язку із підвищення прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, збільшиться й сума виплат, які отримують громадяни похилого віку. Щоправда не всім пенсіонерам пощастить однаково. Комусь пенсію підвищать майже на 1 тис. грн, а в інших дохід збільшиться заледве на 100 грн.





З 1 липня прожитковий мінімум в Україні підвищать до 2027 грн. Разом з тим збільшиться мінімальна і максимальна пенсія українців, а ще розмір доплати за стаж понад норму, які напряму залежать від цього показника.

Виплати українським пенсіонерам зміняться так:

мінімальна пенсія – на 93 грн, з 1934 грн до 2027 грн;

максимальна пенсія – на 930 грн, з 19340 грн до 20270 грн;

надбавка за додатковий стаж – на 93 коп, з 19,34 грн до 20,27 грн за кожен рік.

Щоправда не всі пенсіонери однаково зрадіють підвишці. Зокрема у стареньких, які отримують мінімальну пенсію, дохід збільшиться лише на 93 грн. Враховуючи актуальну інфляцію у 20% й, відповідно, шалене зростання цін, така сума на надто допоможе. Натомість пенсіонерам, які й до 1 липня мали максимально можливий розмір щомісячного утримання, будуть платити аж на 930 грн більше.

Варто зазначити, що деякі пенсіонери все ще сумніваються у майбутньому перерахунку виплат. Адже ні для кого не секрет, до якого стану довела державний бюджет повномасштабна війна. Та попри все у Пенсійному фонді і Міністерстві соціальної політики запевнили – індексації бути.

Чиновники зазначили, що попередня березнева індексація пройшла успішно, незважаючи на війну та складну економічну ситуацію. Тож і цього разу пенсіонери неодмінно отримають обіцяні надбавки. При цьому можновладці не уточнили, звідки саме планують взяти кошти на такий значний видаток. Адже пенсіонерів в Україні зараз нараховується понад 10 млн. осіб