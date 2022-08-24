У Раді зареєстрували закон, який дозволить мобілізувати заброньованих працівників

У Верховній Раді України днями зареєстрували новий законопроект, покликаний змінити правила бронювання військовозобов’язаних під-час загальної мобілізації. Документ №7687 розширить умови, отримання працівниками органів державної влади відстрочки від військової служби. Це вже друга строба Кабміну змінити плавила бронювання працюючих українців призовного віку.





У Кабінеті Міністрів, де і був сформований згаданий законопроект, вже давно обговорюють можливість полегшити процес бронювання для співробітників апарату влади та інших важливих для країни спеціалістів. Урядовці вважають, що такий крок піде лише на користь українській економіці. Адже суб’єкти господарювання зможуть зберегти свій основний кадровий потенціал.

Проте, згідно з новим документом, призвати на службу за певних умов зможуть навіть заброньованих працівників. Закон такої можливості не виключає. Та бути мобілізованим такий працівник може не за примусом, а лише у добровільному порядку. Тільки в такому випадку з нього можуть зняти бронь та відправити на війну.

Законопроект №7687 у Раді зареєстрували 22 серпня. Щоб він набув чинності, його повинні схвалити народні депутати у двох читаннях та підписати президент Володимир Зеленський.

Зміни до закону про бронювання військовозобов’язаних українські урядовці вносять не вперше. Раніше міністри вже підтримали проект закону, який повинен скорегувати процедуру бронювання від військової служби для працівників компаній. В цьому документі детально розписано, представники яких галузей мають право на відстрочку від призову навіть під-час загальної мобілізації. Наразі законопроект також передано на розгляд до Верховної Ради.

Нагадаємо, що представники вітчизняного бізнесу вже неодноразово скаржилися на недоліки процедури бронювання. Особливо їх бентежать терміни прийняття рішень державними органами, які здійснюють бронювання військовозобов’язаних. Через затягування розгляду заявок підприємцям складно планувати свою діяльність. Адже вони достеменно не знають, на яких співробітників зможуть розразовувати навіть у найближчі кілька тижнів.