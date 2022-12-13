Гетманцев розповів, кому з українців доведеться платити податок за генератор

Бізнесу, та й пересічним громадянам також, не доведеться платити екологічний податок на генератори. Але лише в кому випадку, якщо обсяг викидів від них не перевищує встановленої норми. Така норма складає 500 тон вуглекислого газу (СО2) на рік. Тобто платниками екоподатку стануть лише особи, що використовують на заправку генераторів понад 200 тон пального за рік.

Про це розповів голова податкового парламентського комітету Данило Гетманцев. Тим самим він спростував нещодавно зроблену Луцькою міськрадою заяву про необхідність сплати екологічного податку всіма власниками дизель-генераторів. Адже платити чи ні цей вид податку залежить не від самого факту використання генератора, а від того, скільки шкідливих речовин він виділяє у навколишнє середовище.

Гетманцев назвав роз’яснення Луцького ГУ ДПС з приводу сплати екоподатку «непрофесійним». Нардеп наголосив, що генератори і справді за законом вважаються стаціонарними джерелами забруднення. Але платити податок за викиди вуглекислого газу в атмосферу повинні лише громадяни та суб’єкти господарювання, чиї генератори виробляють понад 500 тон вуглекислого газу за рік. А це відповідає 200 тон спаленого пального.

Підрахувати обсяги шкідливих викидів генератора можна за допомогою його паспортних даних. Там вказано скільки саме шкідливих речовин він виділяє у атмосферу із розрахунку на обсяг спаленого дизельного пального. Саме за цими даними можна зрозуміти, чи потрібно підприємству або приватній особі сплачувати екологічний податок

У своєму повідомлення голова податкового комітету Ради також зауважив, що на викид СО2 під час війни не потрібно отримувати жодних дозволів. Це значно полегшує функціонування бізнесу, адже працювати без генератора зараз не може жоден магазин, кафе чи перукарня. Що вже казати про великі виробництра. Та попри те, що дозволів на викиди брати не потрібно, пбізнесмени зобов’язані подавати декларації в податкову та сплачувати екоподаток у випадку перевищення встановленої норми забруднень.