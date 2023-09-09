Українські заробітчани втрачають позиції в Польщі: ким їх замінять

Частка українців серед загальної кількості іноземних працівників у Польщі зменшилася з 72% у 2022 році до 68,3% у 2023 році, тоді як кількість громадян з країн за межами ЄС зростає, про що свідчать дані Gremi Personal.

Ключові моменти

Станом на кінець липня 2023 року в Польщі офіційно працевлаштовано 1,1 мільйона іноземних працівників, що становить 6,5% від загальної кількості робочої сили країни. Це на 40 200 більше, ніж у січні 2023 року, і майже на 73 000 більше, ніж у 2022 році.

Окрім українців, на польському ринку праці також працюють громадяни:

Білорусі (122 700),

Грузії (27 400),

Індії (18 600)

Молдови (14 700),

а також таких країн, як Філіппіни та Непал.

Кількість українців, які працюють у Польщі, становить 749 100 осіб, що на 13 300 більше, ніж у 2022 році.

Аналітики прогнозують, що тенденція до збільшення кількості працівників з Азії та Африки збережеться.

“Ми спостерігаємо, як Польща стає все більш різноманітною з точки зору національностей, і з такими темпами через 8-10 років вона буде нагадувати Німеччину або Великобританію, де люди з усього світу роблять свій внесок в економіку”, – заявив Гремі Персонал.

Раніше повідомлялося, що 10% українців висловлюють бажання оселитися в Польщі на постійне місце проживання.