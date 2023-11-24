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Деток за уши не оттащишь: простой рецепт блинов с творогом

25.11.2023
Млинці

Этот замечательный рецепт блинов с творогом и ягодами – несомненный хит, особенно среди детей. Секрет его привлекательности кроется в начинке, которая, бесспорно, очень вкусная.

Описание рецепта

Приготовьте вкусные блинчики с творогом и ягодами прямо у себя на кухне. Процесс включает в себя приготовление блинного теста, выпекание блинов до совершенства, а затем добавление вкусной начинки.

Ингредиенты

  • 200 граммов творога кисломолочного сыра
  • 2 яйца
  • 100 граммов муки
  • 1 чайная ложка разрыхлителя
  • 1 столовая ложка сахара
  • 100 граммов свежих ягод (клубника, малина, черника)
  • Блинчик на сковородке

Приготовление:

  1. Начните с растирания творога в миске до кремообразной консистенции.
  2. В другой миске взбейте яйца с сахаром до однородной массы.
  3. Соединить яичную смесь с творожным пюре, хорошо перемешать.
  4. Постепенно добавьте муку и разрыхлитель к творожно-яичной смеси.
  5. Перемешиваем все ингредиенты, пока смесь не станет равномерно однородной.
  6. Слегка смазываем сковороду маслом и разогреваем ее.
  7. Вылейте тесто на горячую сковороду и жарьте каждый блинчик на среднем огне, пока они не станут золотисто-коричневыми с обеих сторон.
  8. Подавайте эти теплые, восхитительные блины со свежими ягодами и сиропом на ваш выбор.

Этот рецепт превращает простые ингредиенты в изысканное лакомство, которое сочетает мягкую, пушистую текстуру блинов со сливочной насыщенностью сыра и сладким, терпким вкусом ягод.

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25.11.2023
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