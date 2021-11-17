Хто зможе покарати своїх ворогів: гороскоп на середу, 17 листопада

Сьогодні майже весь день на нас впливатиме 13-та місячна доба. Велика ймовірність того, що вас спіткає минуле, нагадавши про якісь незакінчені справи — їх треба виявити і завершити. А вечір буде активнішим і позитивнішим, бо настане сприятливий 14-й місячний день.





Гороскоп на 17 листопада для Овнів

Несподівані події покажуть вам новий напрямок вашого щасливішого життя.

Гороскоп на 17 листопада для Тельців

Місяць сьогодні знаходиться у вашому знаку та відкриває вам нові дороги у різних сферах життя.

Гороскоп на 17 листопада для Близнюків

Це середовище буде відображенням вашого внутрішнього стану – загляньте в себе.

Гороскоп на 17 листопада для Раків

У цю місячну добу на вас чекає вихід на новий рівень спілкування та нові домовленості.

Гороскоп на 17 листопада для Левів

У вас сьогодні буде можливість відчутно покарати своїх ворогів – не зловживайте цим.

Гороскоп на 17 листопада для Дів

Ваша природна конструктивність допоможе вам комфортно почуватися у цей день.

Гороскоп на 17 листопада для Терезів

13-й місячний день подарує вам несподівані новини, а 14-й підкине нові ідеї.

Гороскоп на 17 листопада для Скорпіонів

Особисті та сімейні справи будуть головними для вас – отримайте задоволення від спілкування з рідними.

Гороскоп на 17 листопада для Стрільців

Ви зрозумієте щось важливе та потрібне і зможете внести корективи у вашу сьогоднішню ситуацію.

Гороскоп на 17 листопада для Козерогів

Нова інформація, пов’язана з фінансами, порадує вас сьогодні ввечері.

Гороскоп на 17 листопада для Водоліїв

Середина тижня триматиме вас у тонусі, але ви зможете уникнути помилок.

Гороскоп на 17 листопада для Риб

Ви можете відчути тривогу – не хвилюйтеся, це наближення місячного затемнення.