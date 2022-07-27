Новомісяччя 28 липня: чого не можна робити в цей день на думку астрологів

У четвер 28 липня о 20:55 українці спостерігатимуть неймовірне явище – новомісяччя у знаку Лева. Загалом астрологи вважають такі моменти на надто сприятливими. Вони в один голос радять у день новомісяччя не проводити важливі зустрічі та не приймати доленосних рішень. Що можна та не можна робити під час липневого новомісяччя? Як використати це явище для здійснення власних бажань? Про це сьогодні і поговоримо.





В чому особливість новомісяччя 28 липня

Головним негативним фактором сьогоднішнього новомісяччя є невдале поєднання Урану із Сатурном, Меркурієм та Марсом, а також вкрай слабка енергія Місяця. Через це більшість людей будуть відчувати себе невпевненими та нерішучими, ніби удача раптом повернулася до них спиною.

Та є і хороша новина – поточне новомісяччя характеризується надзвичайно вдалим положенням Юпітера. Планета Юпітер здавна вважається планетою удачі, тому астрологи радять в цей день сміливо мріяти та будувати плани на майбутнє.

У новомісяччя 28 липня можна…

Відома українська астрологиня Валентина Вітрок радить в це день більше мріяти та подумки створювати модель власного майбутнього. Також дуже корисно загадувати бажання. А щоб загадане у новомісяччя бажання здійснилося, Валентина радить провести нескладний ритуал – записати його на чистому листку паперу.

У новомісяччя 28 липня заборонено…

Не варто в цей день бажати зла іншим людям, а також згадувати погані події та сварки з минулого. Навпаки, потрібно очистити свої думки від зла і позбутися геть усіх негативних емоцій.

Також у цей день не радять переїздити, відправлятися у відпустку або відрядження. Краще уникати важливих зустрічей, розпивання алкогольних напоїв і, як не дивно, кардинальних зовнішніх змін. Зокрема жінкам не завадить перенести запис до перукаря чи косметолога на інший день.