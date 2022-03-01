Россиянам не спасти деньги: криптобиржи начали блокировать их кошельки

Из-за варварского вторжения войск РФ в Украину с россиянами массово отказываются работать крупнейшие мировые компании. Присоединились к бойкоту граждан страны-захватчика и ведущие криптобиржи.





В частности, популярная криптоплощадка BTC-Alpha публично отказалась работать с пользователями из России и Беларуси. А криптобиржа KUNA прекратила сделки с рублевыми парами и полностью запретила ввод/вывод валюты захватчиков.

Присоединилась к бойкоту также криптоплатформа CEX IO. Биржа приостановила регистрацию пользователей из Беларуси и России. Но на этом компания не остановилась. CEX IO отказывается обслуживать россиян и белорусов, зарегистрировавшихся на платформе менее чем 4 месяца назад. К тому же с субботы 26 февраля на CEX IO официально недоступен для обращения российский рубль.

Следует отметить, что среди соучредителей криптобирж KUNA и BTC-Alpha есть граждане Украины. А руководитель компании Cryptorg украинец Андрей Подолян отметил, что свои деньги пользователи его криптопортала из России и Беларуси не увидят уже никогда.

Присоединился к антироссийским санкциям также Эдуард Ким, соучредитель DeFi-портала BaksDAO. Он рассказал, что в данный момент уже полным ходом идет техническая подготовка к блокированию аккаунтов россиян на крупнейшей в мире криптоплощадке Binance.

Как видим, нападение на Украину не пройдет безнаказанным ни одному гражданину государств-оккупантов. Ведь некоторые россияне и белорусы владеют просто сумасшедшими активами на своих криптокошельках. Теперь же они полностью потеряют доступ к своим цифровым деньгам и не смогут зарабатывать на покупке и продаже крипты.

Отметим, что кроме заморозки криптокошельков, россияне в результате нападения на Украину получили резкое падение курса рубля, отмену тысяч авиарейсов и еще целый ряд санкций, которые ударят по каждому гражданину страны. Россия будет полностью изолирована от цивилизованного мира и большинства его благ.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿