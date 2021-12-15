Кого заставлять працювати, а на кого очікує подарунок: гороскоп на середу, 15 грудня

Смуга успіхів продовжується! 11-а місячна доба забезпечує нам вдалий збіг обставин у першій половині дня. А після обіду настає 12-а місячна доба — період, коли необхідно думати не так про себе, як про інших.





Гороскоп на 15 грудня для Овнів

Хоч день і змусить вас попрацювати проти вашої волі, увечері ви залишитеся задоволені результатами.

Гороскоп на 15 грудня для Тельців

Місяць сьогодні продовжує бути у вашому знаку, і це прекрасний знак для вас.

Гороскоп на 15 грудня для Близнюків

Ця місячна доба сама підкаже вам, чим треба займатися в першу чергу.

Гороскоп на 15 грудня для Раків

Ранок присвятіть собі, а в другій половині дня відкрийте серце для оточуючих.

Гороскоп на 15 грудня для Левів

Астрологи рекомендують дарувати подарунки та роздавати пожертвування, якщо вас про це попросять.

Гороскоп на 15 грудня для Дів

Якщо вас покличуть на захід, пов’язаний з отриманням знань, йдіть — це буде корисно.

Гороскоп на 15 грудня для Терезів

Спілкування з вищими людьми може бути позитивним і дасть поступ у кар’єрі.

Гороскоп на 15 грудня для Скорпіонів

Вдень будьте активні, а до вечора чекайте на подарунки та приємне спілкування з рідними.

Гороскоп на 15 грудня для Стрільців

Пасивність сьогодні небажана, але різких рухів теж робити не варто.

Гороскоп на 15 грудня для Козерогів

Не потрібно ставити перед собою надзавдань та планувати купу справ. Справи самі знайдуть вас

Гороскоп на 15 грудня для Водоліїв

З ранку завершення вимагають справи, які в роботі, а після обіду можна розслабитися.

Гороскоп на 15 грудня для Риб

Цього дня ви відчуєте себе у своїй тарілці, але не боятиметеся, що вас з’їдять.