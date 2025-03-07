Держава доплачувати українцям за знання іноземної мови

В Україні запроваджується надбавка до заробітної плати за знання англійської мови на рівні не нижче B2 (Upper-Intermediate). Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Надбавка становитиме 10% від посадового окладу і виплачуватиметься протягом чотирьох років. Відповідний порядок вже затвердив Кабінет Міністрів України.

Хто зможе отримати надбавку:

Військовослужбовці-контрактники.

Голови та заступники голів місцевих державних адміністрацій.

Поліцейські (середній та вищий склад Національної поліції).

Особи начальницького складу інших правоохоронних органів та служб цивільного захисту.

Прокурори.

Керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% належить державі.

Керівники державних наукових установ.

Керівники закладів вищої освіти.

Працівники сфери освіти та науки (керівникам установ, закладів, організацій).

“Затверджено Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб, який набуде чинності одночасно з набранням чинності частиною шостою ст. 4 ЗУ “Про застосування англійської мови в Україні” та діятиме протягом чотирьох років. Документом визначено встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 у розмірі 10 відсотків посадового окладу”, – йдеться в повідомленні.

Який рівень знань потрібен

Рівень B2, також відомий як Upper-Intermediate, означає, що людина володіє англійською мовою на рівні вище середнього. Це дозволяє:

Розуміти складні тексти: Людина може розуміти основні ідеї складних текстів на різні теми, включаючи технічні дискусії у своїй спеціалізації.

Людина може розуміти основні ідеї складних текстів на різні теми, включаючи технічні дискусії у своїй спеціалізації. Вільно спілкуватися: Вона може вільно спілкуватися з носіями мови на широкий спектр тем, висловлювати свою думку та брати участь у дискусіях.

Вона може вільно спілкуватися з носіями мови на широкий спектр тем, висловлювати свою думку та брати участь у дискусіях. Писати чіткі та детальні тексти: Людина може писати чіткі, детальні тексти на різні теми, висловлюючи свою точку зору та аргументуючи її.

Людина може писати чіткі, детальні тексти на різні теми, висловлюючи свою точку зору та аргументуючи її. Розуміти усне мовлення: Вона може розуміти усне мовлення на стандартному рівні, навіть якщо воно звучить швидко або має акцент.

Вона може розуміти усне мовлення на стандартному рівні, навіть якщо воно звучить швидко або має акцент. Комфортно почуватися в англомовному середовищі: Людина може комфортно почуватися в англомовному середовищі, як у повсякденному житті, так і в професійній діяльності.

Загалом, рівень B2 дозволяє людині впевнено використовувати англійську мову в різних ситуаціях.