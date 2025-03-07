Держава доплачувати українцям за знання іноземної мови
В Україні запроваджується надбавка до заробітної плати за знання англійської мови на рівні не нижче B2 (Upper-Intermediate). Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Надбавка становитиме 10% від посадового окладу і виплачуватиметься протягом чотирьох років. Відповідний порядок вже затвердив Кабінет Міністрів України.
Хто зможе отримати надбавку:
- Військовослужбовці-контрактники.
- Голови та заступники голів місцевих державних адміністрацій.
- Поліцейські (середній та вищий склад Національної поліції).
- Особи начальницького складу інших правоохоронних органів та служб цивільного захисту.
- Прокурори.
- Керівники, члени виконавчого органу, члени наглядової ради (ради директорів) та інші посадові особи державних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50% належить державі.
- Керівники державних наукових установ.
- Керівники закладів вищої освіти.
- Працівники сфери освіти та науки (керівникам установ, закладів, організацій).
“Затверджено Порядок встановлення надбавки за володіння англійською мовою деяким категоріям осіб, який набуде чинності одночасно з набранням чинності частиною шостою ст. 4 ЗУ “Про застосування англійської мови в Україні” та діятиме протягом чотирьох років. Документом визначено встановлення надбавки за володіння англійською мовою на рівні не нижче В2 у розмірі 10 відсотків посадового окладу”, – йдеться в повідомленні.
Який рівень знань потрібен
Рівень B2, також відомий як Upper-Intermediate, означає, що людина володіє англійською мовою на рівні вище середнього. Це дозволяє:
- Розуміти складні тексти: Людина може розуміти основні ідеї складних текстів на різні теми, включаючи технічні дискусії у своїй спеціалізації.
- Вільно спілкуватися: Вона може вільно спілкуватися з носіями мови на широкий спектр тем, висловлювати свою думку та брати участь у дискусіях.
- Писати чіткі та детальні тексти: Людина може писати чіткі, детальні тексти на різні теми, висловлюючи свою точку зору та аргументуючи її.
- Розуміти усне мовлення: Вона може розуміти усне мовлення на стандартному рівні, навіть якщо воно звучить швидко або має акцент.
- Комфортно почуватися в англомовному середовищі: Людина може комфортно почуватися в англомовному середовищі, як у повсякденному житті, так і в професійній діяльності.
Загалом, рівень B2 дозволяє людині впевнено використовувати англійську мову в різних ситуаціях.
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