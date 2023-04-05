Деяким українцям можуть підвищити пенсії: хто має право на доплату у 230 грн

В Україні вдови та вдівці ветеранів бойових дій мають право на фіксовану доплату до пенсії. Сума такої доплати – 10% від мінімальної пенсії. А оскільки мінімальна пенсія в Україні зараз складає 2304 грн, тож дружинам та чоловікам померлих учасників бойових дій зобов’язані щомісяця доплачувати по 230,40 грн.

Про такий вид надбавки до пенсійних виплат розповіли на сторінках профільного видання «На пенсії». Там зазначили, що згаданий вид надбавки передбачений законом України «Про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту». Щоб отримати доплату до пенсії вдова чи вдівець учасника бойових дій має звернутися до Пенсійного фонду із документами, що підтверджують статус померлого.

Більшість українців не знають про такий вид доплати або не впевнені, чи мають на неї право. Наприклад до видання «На пенсії» звернулася пенсіонерка із Харкова, що є вдовою учасника бойових дій. Вона попросила пояснити, чи може розраховувати на підвишку та як її отримати.

Жінка розповіла, що її померлий чоловік був ветераном війни та інвалідом І групи загального захворювання. За її словами, вона вже зверталася по доплату до органів Соціального захисту, однак отримала відмову.

Юрист видання запевнив пенсіонерку, що статус учасника бойових дій та інвалідність її померлого чоловіка однозначно дають їй право на доплату до пенсії. Ця доплата повинна складати 10% від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян (мінімальної пенсії). А відмову, яку жінка отримала після першого звернення, він пояснив тим, що вона просто звернулася не до тієї установи. Адже питання щодо підвищення пенсії вирішує саме Пенсійний форд, а не органи Соціального захисту.

Варто зазначити, що отримати надбавку до пенсії можуть лише ті громадяни, які після смерті свого чоловіка чи дружини, не одружилися повторно. Вступивши у шлюб із третіми особами вони втрачають право на цей вид доплати до пенсії.