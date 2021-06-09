ПриватБанк начал блокировать деньги на карте “Универсальная”

В последнее время клиенты ПриватБанка не слишком довольны обслуживанием государственного финучреждения. В сети появляется все больше комментариев относительно непонятных операций с кредитными счетами клиентов.





Справедливо будет заметить, что блокирование карты «Универсальная» часто связано с просрочкой выплаты задолженности по кредиту. Но имеют место и случаи блокировки кредитных карточек без каких-либо реальных причин. Работники ПриватБанка в ответ на вопросы возмущенных клиентов ссылаются на договор и утверждают, что свое решение банк обязательно пересмотрит позднее.

Между тем недовольство владельцев карточек государственного банка растет. Клиенты не видят смысла в использовании «пустых» кредиток и размышляют о открытии карт в других банках.

Один из постоянных клиентов ПриватБанка рассказал, что пользуется карточкой «Универсальная» уже около 10 лет, постоянно соблюдая все правила по кредиту. Однако всего один случай с просрочкой платежа привел к тому, что банк заблокировал кредитный лимит пользователя.

Несмотря на быстрое погашение задолженности, кредитоспособность клиенту так и не вернули. Работники учреждения только пообещали, что решение по поводу кредитного лимита будет пересмотрено «в будущем».

Еще один случай «обнуления» кредитного лимита, согласно комментариям пострадавшего клиента в сети, произошел и вовсе без причины. Владелец карточки утверждает, что задолженностей по кредиту у него не было, а ситуацию с блокировкой кредитной карты связывает с отношением ПриватБанка к внутренне перемещенным лицам.

Представители финучреждения и на этот раз не приняли срочных мер. Зато посоветовали клиенту создать запрос на увеличение лимита кредитной карты в Приват24, и ожидать решения банка.