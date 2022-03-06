Стало відомо, які області України мають проблеми з газом

В регіонах України, які опинилися в епіцентрі бойових дій, громадянам доводиться обходитися без газу та опалення. Відімкнути постачання ресурсу комунальники були змушені через суттєве пошкодження газорозподільчих мереж.





Наразі доступ до базової комунальної послуги втратили мешканці Київщини, Харківщини, Миколаївщини, Луганщини, Донеччини, а також Запорізької області. Тож тисячі українських сімей на сьогоднішній день не можуть ані приготувати їжу, ані принаймні обігріти свої оселі.

Як зазначив Оператор газотранспортної системи України, постачання газу довелося припинити через численні обстріли житлових кварталів. Комунікації зазнали значних пошкоджень, а їх відновлення в умовах бойових дій неможливе. Відповідне повідомлення з’явилося на офіційній сторінці підприємства у мережі Facebook.

Наразі відомо, що український оператор ГТС досяг домовленості із оператором газотранспортної системи Польщі Gaz System S.A., згідно з яким Україна отримає гарантовані потужності для імпорту «блакитного палива». Тепер українці зможуть розраховувати на 50 мільйонів кубічних метрів пального на добу, незалежно від наявності транзиту. Такий об’єм газу еквівалентний середньодобовому обсягу споживання в Україні.

Завдяки домовленості із поляками, українські постачальники тепер мають можливість здійснювати імпорт газу не лише з Польщі, а й зі Словаччини та Угорщини. Позатим вітчизняні гравці ринку отримали доступ до терміналів LNG на території Хорватії та Польщі.

Численні зусилля, яких докладає Оператор газотранспортної системи України, а також всебічна підтримка міжнародних партнерів зараз відіграє дуже важливу роль. Завдяки допомозі операторів суміжних систем Україна посилює свою енергетичну безпеку, здійснює диверсифікацію шляхів і джерел поставки «блакитного палива».

Варто зазначити, що в умовах воєнного стану українські комунальники працюють в посиленому режимі та докладають усіх зусиль аби забезпечити споживачам безперебійне постачання води, газу та електроенергії. Їх самовіддана робота забезпечує споживачам комфортні умови життя навіть в умовах ведення військових дій.

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