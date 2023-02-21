Приват почав блокувати рахунки старих клієнтів: хто потрапив під удар

ПриватБанк почав «заморожувати» рахунки клієнтів з тимчасово окупованих територій. З такою проблемою стикаються навіть українці, які вже евакуювалися із захоплених росіянами населених пунктів і зараз перебувають за кордоном. У відповідь на скарги власників заблокованих рахунків в банку запевняють, що діють згідно із законом.

Про проблему, яка за останні кілька місяці вже набула масового характеру, стало відомо з коментарів на сайті «Мінфін». Там клієнти Привату розповіли свої історії про те, як раптом залишилися без доступу до власних грошей.

Зокрема одна з клієнток державного банку повідомила, що ПриватБанк просто розірвав з нею договір після майже 10 років співпраці. Рахунок «заморозили» згідно із законом про протидію фінансуванню тероризму.

Звинувачення досить серйозне, хоча українка стверджує, що жодних сумнівних операцій не проводила. Тобто об’єктивно банк не мав причини блокувати її рахунок. Ситуацію погіршує ще й те, що жінка зараз знаходиться за кордоном. Тож коли раптом її карта перестала «працювати», вона опинилася в скрутному становищі.

Схожа ситуація трапилася з мешканкою одного з окупованих населених пунктів Херсонської області. 17 лютого вона намагалася зайти в додаток Приват24, але не змогла цього зробити. Ввівши логін та пароль клієнтка побачила на екрані свого смартфону надпис «в цілях безпеки послуга недоступна». Нижче містилася рекомендація звернутися в онлайн-чат або ж зателефонувати за номером 3700 на гарячу лінію банку.

Звернутися в службу підтримки жінка не змогла, адже знаходиться на окупованій території. Тож банк просто розірвав з нею договір та попросив повідомити реквізити рахунку в іншому банку, куди можна перевести кошти.

У відповідь на звинувачення постраждалих клієнтів представники ПриватБанку стверджують, що діють згідно із приписами українського законодавства та нормативно-правовими актами НБУ. Як суб’єкт первинного фінансового моніторингу, банк просто зобов’язаний фіксувати сумнівні операції і протидіяти їх виконанню. Тож блокування рахунків клієнтів, щодо яких є певні підозри – законне право і навіть обов’язок банку.