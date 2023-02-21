В Україні вирує негода: скільки це триватиме та в яких регіонах буде найгірше

Сьогодні, 21 лютого, українці повинні бути готові до потужного циклону Willy, який принесе з собою рвучкий вітер, дощ та сніг, але також й теплу погоду з максимальною температурою до +13 градусів. Синоптикиня Наталка Діденко повідомила про це у своєму Facebook.

Найгірша ситуація на заході України, але негода пошириться всіма регіонами. За словами Діденко, в Україні у вівторок очікується циклон Willy з атмосферними фронтами, що зазвичай відбувається в кінці лютого – на початку березня і супроводжується активними атмосферними процесами. Цього разу, явища будуть змішуватися, як зимові, так і весняні, оскільки розпочинається перехід від зими до теплих сезонів.

Синоптик зазначила, що в усій країні очікується дощ та мокрий сніг, зокрема, дощу буде більше, оскільки температура повітря буде високою. Вдень термометри покажуть від +3… +9 градусів, на півдні та заході місцями до +10…+13 градусів.

Синоптикиня попередила, що в Україні сильний вітер зі штормовими поривами, при цьому пориви вітру досягатимуть 15-20 м/с й більше. У Києві очікується дощ, сильнющий вітер та +5 градусів. Вранці та ввечері, коли температура повітря знижуватиметься, можливий мокрий сніг.

Вже через декілька днів погода дещо покращиться, однак розслаблятися ще не варто. Певні періоди похолодання будуть ще в другій половині березня та навіть квітні.

Загалом подібна погода є типовою для кінця зими та початку весни.

Варто зазначити, що цьогоріч погода в Україні була аномально теплою. Напередодні Нового року фіксувалися температурні рекорди, аж до +15 градусів за Цельсієм. Також плюсова температура була навіть на Водохреще, коли зазвичай спостерігаються найсильніші морози.

Схоже цього року сама матінка природа на боці українців. В час коли російські окупанти атакують енергетичну інфраструктуру, подібний подарунок природи допоміг українцям впоратися з випробуваннями, які принесла зима в умовах повномасштабного вторгнення окупантів.