Лікар пояснив, чим небезпечне пізнє батьківство

Медики застерігають від пізнього батьківства, оскільки шанси народити здорову дитину з віком значно знижуються. Вже в віці 30 чи 40 років через організм людини проходить чимало шкідливих речовин та захворювань, також можуть бути певні хронічні захворювання.

Акушер-гінеколог та перинатальний психолог Олександр Кобаса пояснив, що народження дітей у пізньому віці може бути менш безпечним порівняно з народженням дітей молодих батьків.

Вік матері та батька можуть впливати на шанси на зачаття та народження здорової дитини. Зазвичай, молоді батьки мають більше шансів на виношування здорової дитини порівняно зі старшими батьками, оскільки з віком люди можуть накопичувати хвороби та інші проблеми зі здоров’ям, які можуть впливати на процес вагітності та пологів.

Особливих проблем з перебігом вагітності та пологами можуть завдати хвороби такі як хронічний холецистит чи хронічний пієлонефрит.

Водночас в дорослому віці, люди зазвичай ставляться до народження дитини більш свідомо та заплановано, що може позитивно впливати на здоров’я малюка.

Лікар пояснив, що пізнє батьківство є небезпечним тому, що має менше шансів на народження здорової дитини порівняно з молодими батьками.

При цьому старший вік — це зовсім не вирок. Якщо батьки старшого віку свідомо підходять до планування вагітності та проходять відповідні обстеження, лікують хронічні хвороби та ведуть здоровий спосіб життя, то негативний вплив можна мінімізувати.

Загалом ситуація доволі неоднозначна, адже молоді батьки рідко планують народження дитини, тож все виходить випадково. Однак навіть в таких ситуаціях діти молодих батьків будуть більш здоровими та міцними. Єдина причина цьому — організми молодих батьків здоровіші, вони ще не встигли пропустити через серед купу захворювань, які потім позначаться на малюкові.

Однак в будь-якій ситуації потрібно відповідально підходити до планування батьківства та проходити відповідні обстеження.