Після двох місяців безперервної трансляції серіал, створений ШІ, закрили зі скандалом: названо причини
Серіал “Nothing Forever” повністю створений штучним інтелектом, проіснував лише два місяці. Його переглядали сотні тисяч людей на Twitch, однак ще 6 лютого серіал забанили за порушення норм моралі.
Серіал “Nothing Forever” являє собою специфічну інтерпретаці. популярного ситкому з 90-х років. Ідеологи серіалу кайлер Гарт і Браян Габерсбергер. Автором вважається Davinci — остання найпотужніша версія GPT-3.
Протягом 24 годин на добу транслювалося шоу, де піксельні персонажі в одній квартирі проводили дивні діалоги. На початку свого шляху, 14 грудня 2022 року, шоу мало лише 16 глядачів. Однак, згодом серіал став вірусним і тисячі глядачів насолоджувалися «надприродною чарівністю 3D-рендерингу з низькою роздільною здатністю чотирьох головних героїв», хоча персонажі не завжди вдало жартували, проходили крізь меблі та ніяково пересувалися. Канал, на якому транслювали шоу “Nothing, Forever” – watchmeforever – набрав близько 190 тис. підписників, а організатори відкрили онлайн-магазин фірмового мерчу.
Однак, 5 лютого ШІ почав неадекватно поводитися, що привело до закриття шоу. Організатори спробували не переривати трансляцію, перемикнувшись на попередника Davinci, Curie, але один з персонажів почав нецензурно лаятися всього за декілька хвилин після цього.
Тож 6 лютого серіал забанили на 14 днів. Організатори шоу вирішили вдосконалити творчі навички ШІ та вибачилися перед аудиторією серіалу.
В епоху популярності чат-ботів люди надмірно очікують від штучного інтелекту здатності до “творчості”. Один з ідеологів шоу “Nothing, forever”, Скайлер Хартл, нагадує, що моделі ШІ не генерує щось таке, чого ніколи не було сказано раніше, і все, що чуєте, найімовірніше, вже було сказано раніше хоча б один раз.
Зараз організатори працюють над вдосконаленням сценарних та режисерських вмінь мовної моделі, щоб вона не порушувала моральних норм. Хартл запевнив журналістів, що вони будуть старатися зберегти непередбачуваність шоу.
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