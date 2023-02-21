Рак у дітей можуть викликати деякі інфекції матері: шокуюче дослідження вчених

Згідно з проведеним у Данії та Швеції дослідженням, інфекції, які матері можуть підхопити під час вагітності, можуть суттєво підвищити ризик дитячої лейкемії, найбільш поширеної форми раку у дітей та підлітків.

Дослідження охопило понад 2,2 мільйона дітей і показало, що інфекції легень та травної системи можуть підвищити ризик лейкемії на 35%, а інфекції сечовивідних та статевих шляхів – на 142% та 65% відповідно. Ці результати відповідали попереднім дослідженням, які пов’язували лейкемію з материнськими інфекціями під час вагітності.

Раніше опубліковані дослідження у 2019 році вже пов’язували грип, краснуху та вітряну віспу під час вагітності з вищим ризиком дитячої лейкемії. Однак деякі з цих досліджень могли містити упередження. Щоб прояснити цю ситуацію, дане дослідження проводилося протягом тривалого часу та охоплювало велику кількість дітей.

Варто зазначити, що вчені не виявили жодного зв’язку між материнськими інфекціями та іншими видами дитячого раку, такими як пухлини головного мозку чи лімфома. Однак, незважаючи на велику вибірку та високу якість даних, вчені визнають недоліки даного дослідження, включаючи обмеження в тому, що дані для аналізу були отримані з лікарняних карток, що може обмежити охоплення легших або недіагностованих інфекцій.

Тим не менш, це дослідження може допомогти вченим краще зрозуміти зв’язок між материнськими інфекціями та дитячою лейкемією, що в майбутньому може допомогти запобігти виникненню цього типу раку у дітей.

Загалом подібні дослідження приносять велику користь всьому світу. Попри те, що природа онкологічних захворювань, особливо, якщо це стосується дітей, досі не є досконало вивченою. Подібні дослідження дозволяють краще розуміти причини та шукати способи попередження такої страшної хвороби як лейкемія. Розуміння причин виникнення хвороби допоможе розробити профілактичні методи, а також ретельно обстежувати дітей з зони ризику після народження.