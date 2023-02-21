В найближчому майбутньому ChatGPT буде доступний не всім: названо причини

Технологічні гіганти можуть обмежувати доступ до пошуковиків зі штучним інтелектом. Максимальні можливості отримають лише комерційно привабливі користувачі.

Для прикладу, час-бот від американської компанії OpenAI ChatGPT на сьогодні використовує 29 тисяч процесорів. А це коштує приблизно 700 тисяч доларів щоденно. Таку інформацію опублікував старший економіст “Центру економічної стратегії” Юрій Гайдай з посиланням на експерті сфери ШІ.

Експерти зазначають наступне, пошуковий гігант Google отримав 162 мільярди доларів на пошуковому бізнесі у 2022 році. Загалом виконувалося 320 тисяч пошукових запитів за секунду. Тобто на одному пошуковому запиті 1,61 цента. Якщо просто імплементувати видачу ChatGPT, то це б зрізало 0,35 цента маржі по кожному запиту.

Як пояснює експерт, для того, щоб прикрутити ChatGPT до кожного запиту в Google потрібно буде чотири мільйони додаткових процесорів Nvidia A100, а це буде коштувати компанії ста мільярдів доларів, і це лише на капітальні витрати на сервери. Своєю чергою доля Microsoft в пошуку настільки мала, що компанія може дозволити собі грати більш агресивно, витрачаючи на кожен пошук більше для того, щоб отримати кращий досвід користувачів та відбирати ринкову долю Google.

Щодо того, чи буде обмежений доступ до пошуковиків зі штучним інтелектом, то на думку деяких експертів, доступ до передових технологій зосереджений у руках технологічних компаній, які можуть використовувати це для збільшення своїх прибутків. Наприклад, вони можуть обмежувати доступ до передових пошукових систем з ІШ тільки для корпоративних клієнтів, які можуть платити більше. Це може призвести до скорочення доступності продуктів для малих та середніх підприємств, а також для звичайних користувачів.

Проте, інші експерти вважають, що обмеження доступу до передових технологій може створити негативне враження серед користувачів та зрештою завдати шкоди бізнесу. Замість цього, вони пропонують зосередитися на покращенні якості продукту та конкуренції, а не на обмеженні доступу до передових технологій.