Samsung наживо показала “тягучий” смартфон і “гнучкий” планшет

Компанія Samsung без зайвого шуму офіційно представила YouTube-ролик, у якому показала кілька девайсів майбутнього. Йдеться про смартфони з екранами, що «розтягуються», і планшети з гнучкими дисплеями.





Перший пристрій – смартфон під назвою Galaxy Flex S. Цей апарат має особливий механізм, який дозволяє збільшувати розмір екрану та робити його довшим. Таке рішення підійде для ігор, де потрібне додаткове місце для керування. Також можна буде налаштовувати довжину дисплея під потрібне співвідношення сторін відео, щоб не було великих чорних рамок.

Другий пристрій – планшет Galaxy Flex G, який може згинатися у двох місцях одночасно. Механізм «гармошки» дозволить складати великі пристрої в компактні «цеглинки» для зручного перенесення. Також на таких дисплеях зручно працювати у кількох програмах одночасно.

Третій пристрій – планшет Galaxy Flex Note, який можна перетворювати на ноутбук. Девайс можна складати навпіл, виводити на один екран клавіатуру та панелі управління, на другий – відео та програми. У розкладеному вигляді апарат можна використовувати як класичний планшет.

Четвертий пристрій – портативна консоль Flex Gaming. Простими словами, це гнучкий смартфон, до якого “прикрутили” джостик. Як такий «гібрид» полегшить геймінг не зовсім зрозуміло.

Задню панель новинок не показали. Також невідомі докладні характеристики, вартість та дата запуску таких пристроїв. Очікується, що саме Samsung стане першою компанією, яка вперше випустить на ринок такі рішення.