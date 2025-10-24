Чотири дні удачі: китайський гороскоп на тиждень з 27 жовтня по 2 листопада

Дуже позитивний тиждень з цілим ланцюжком потенційно продуктивних днів. Плануйте на вівторок, середу, четвер, понеділок і суботу. П’ятниця і неділя будуть більш спокійними.

І будьте уважні до днів із зіркою хвороб — вівторок і п’ятниця, вони не підходять для відвідування лікаря і планових медичних процедур.

Понеділок, 27 жовтня 2025 року

День Земляної змії

Тиждень починається з помірно позитивного дня, який підходить для справ середнього рівня важливості. У цей список не входять весілля, переїзд, старт проекту і земляні роботи.

До того ж, можуть бути несподівані вступні та перешкоди на шляху і в цілому є ризик даремно витратити час через структуру «Собака зустрічає Зеленого дракона».

Уникайте ризикових інвестицій. Уважніше вивчайте деталі — полінувавшись у своїх дослідженнях, ризикуєте втратити свій проект повністю. Знайдіть собі незалежного експерта, послухайте його думку і критику, перш ніж рухатися вперед.

Порада книги змін: стратегія обережної відповідальності в умовах успіху. Гексаграма символізує велику силу, міць і здатність досягати поставлених цілей. Вона пов'язана з північною чвертю і стихією неба, що підкреслює її зв'язок з творчими початками.

Вівторок, 28 жовтня 2025 року

День Сталевого коня

Сприятливий день для всього, крім питань здоров’я. Ціла плеяда щасливих зірок підтримає проведення переговорів, романтичних зустрічей, переїзди, початок ремонту, підписання контрактів, пошук роботи, інвестиції, подорожі та весілля.

Структура дня сприяє невеликим конфліктам, тому намагайтеся проявити дипломатичність і гнучкість там, де це дійсно потрібно.

Порада книги змін: стратегія збереження спадкоємності. Це нагадування про те, що навіть у період невизначеності важливо зберігати віру в кінцевий результат. Коли під ногами хиткий пісок, пам'ятайте про тверду землю попереду.

Середа, 29 жовтня 2025 року

День Золотої кози

З точки зору китайських формул, цей день хороший для внутрішнього оздоблення приміщень. Крім того, енергії дня в цілому позитивні і можуть підтримати початок навчання, підписання контрактів, заручини, побачення, збір боргів.

У такий день можна отримати сприяння з боку благородних помічників у кар’єрних питаннях.

Порада книги змін: стратегія розумного вирішення конфлікту. Це час перевірки на міцність і здатність зберігати рівновагу в складних ситуаціях.

Четвер, 30 жовтня 2025 року

День Водної мавпи

Сприятливі енергії дня включають щасливі зірки Червоного Сандалу, Жовтої мережі та інших позитивних енергій. Гарний для зустрічей і переговорів, навчання, ремонту, інвестицій і підписання документів.

Всі зв’язки і знайомства можуть виявитися дуже корисними завдяки щасливому поєднанню зірки Цвітіння персика і структури «маленька змія перетворюється на дракона».

Порада книги змін: стратегія організації мас. Дійте виходячи з обставин, але за правилами.

П’ятниця, 31 жовтня 2025 року

День Водного півня

Умиротворюючий день з офіцером дня «Закриття» і зіркою хвороб. Важливого нічого починати не варто, закінчувати справи і підбивати хвости буде доречніше.

Це 11-й день місячного циклу, Місяць опиняється в 16-й стоянці Пагорба. Гарний день для завершення фінансових циклів, вирішення грошових питань, та й загалом він приносить удачу. Також це гарний день для загадування бажань про багатство.

Порада книги змін: стратегія ненав'язливого впливу. Дозвольте подіям розвиватися природним чином, і ви досягнете бажаних результатів у свій час. Пам'ятайте давню мудрість: «Тільки дурень налягає на весла, не бачачи, куди він пливе».

Субота, 1 листопада 2025 року

День дерев’яного собаки

Перший день листопада отримує зірку Небесної Доброчесності і Доброчесності місяця, і тому підходить для зустрічей, планування, навчання, початку подорожей.

Починання цього дня матимуть позитивне завершення завдяки направляючій матриці Джі Фу. Але й перестаратися не варто, оскільки загальна характеристика дня скоріше стримана.

Порада книги змін: стратегія подолання перешкод. Це час, коли важливо не боротися безпосередньо з проблемами, а навчитися їх обходити.

Неділя, 2 листопада 2025 року

День Дерев’яної свині

Ідеальний день для прибирання і розхламлення. Руйнівник року не дає нічого створити, зате прекрасно підтримує руйнування. А без розчищення простору від старого новому в життя протискуватися вельми непросто.

Порада книги змін: стратегія активного просування вперед. Пам'ятайте, що успіх зараз супроводжує у всіх починаннях, але важливо зберігати баланс між щедрістю і розумним підходом до ресурсів.