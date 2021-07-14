Названо основні причини, для чого потрібно використовувати VPN на роботі

Статистика стверджує, що лише 15-30% офісних співробітників в Європі використовує VPN на робочому місці. В Україні цей показник ще нижчий. Працюєте ви на особистому ноутбуку або комп’ютері компанії, напевно ви виходите в інтернет через корпоративну мережу. При цьому міжмережеві екрани зазвичай налаштовуються на блокування соціальних мереж, торентів, завантаження великих файлів. Але обхід заборон брандмауера – не єдиний «бонус» від використання VPN.





Технологія віртуальних приватних мереж – це щит, який захищає вас від кібератак і відстеження вашої мережевої активності

Якщо ви не використовуєте VPN, інші співробітники та керівництво компанії можуть дізнатися, на які сайти ви заходили, скільки часу провели на кожному з них, які файли завантажували, які повідомлення відправляли. Отже, чому варто використовувати VPN на роботі?

Причина 1: Приховати ваші пошукові вподобання

Пошуковики, соціальні медіа і сайти відстежують розташування за IP-адресою і показують рекламні оголошення відповідно до ваших запитів в Google. Відкритий IP дозволяє моніторити вашу мережеву активність роботодавцю. VPN допоможе підвищити конфіденційність, зменшити кількість настирливої ​​однотипної реклами і захистити ваші дані від третіх осіб.

Причина 2: Дивитися заблокований контент і сайти

Через VPN можна отримати доступ до контенту, заблокованого в тому числі корпоративними засобами веб-фільтрації. Багато компаній закривають співробітникам можливість заходити в Facebook і на YouTube. Віртуальна приватна мережа допоможе обійти ці обмеження.

Причина 3: Захистити приватність

Віртуальна приватна мережа не тільки збереже в таємниці історію пошуку, але і захистить від багатьох кіберзагроз. VPN знижує ймовірність крадіжки паролів, банківських реквізитів та іншої конфіденційної інформації.

Причина 4: Забезпечити безпеку підключення через публічні мережі Wi-Fi

Співробітники компаній часто користуються робочими ноутбуками, виходячи на обідню перерву або їдучи з роботи. При цьому підключаються до будь-якого доступного Wi-Fi: у громадському транспорті, парку або кафетерії. Мережі загального доступу слабкіше захищені, ніж корпоративний інтранет. Ризик крадіжки конфіденційних даних або комерційної інформації збільшується на порядок. В цьому випадку VPN також допоможе підвищити рівень мережевої безпеки.

Причина 5: Працювати безпечно з дому

Офісні працівники часто працюють віддалено. При звичайному підключенні відстежувати вашу мережеву активність можуть не тільки потенційні зловмисники, а й провайдер. На серверах ISP є можливість фіксувати все: історію пошуку, відвідані сайти, відправлені в соціальних медіа повідомлення. Невідомо, хто ще може отримати доступ до даних.

Причина 6: Працювати на своєму ноутбуці

Компанії все частіше дозволяють співробітникам працювати на особистих ноутбуках. У цьому випадку ніхто не заборонить вам виходити в інтернет через VPN на своїй власній машині, щоб підвищити безпеку при роботі в корпоративній бездротовій мережі.