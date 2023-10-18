Xiaomi офіційно представила прошивку, яка замінить MIUI

Головний виконавчий директор компанії Xiaomi Лей Цзунь анонсував нову операційну систему HyperOS, яка має стати спадкоємицею популярної оболонки MIUI. Про це повідомляє портал ITHome .

«Починаючи з сьогоднішнього дня, ми поступово прощатимемося з MIUI! Дякую всім друзям, які підтримують MIUI. MIUI назавжди залишиться у нашій пам’яті», – заявив Лей Цзунь.

Глава компанії доповнив анонс своєю фотографією зі смартфоном Xiaomi 14 з HyperOS у руках.

Раніше в мережі активізувалися чутки про нову прошивку, що готується до виходу від Xiaomi, яка буде називатися MiOS. Не виключено, що компанія змінила назву своєї нової операційної системи перед анонсом.

Повноцінна презентація HyperOS відбудеться разом із новою лінійкою флагманських смартфонів Xiaomi 14 вже 27 жовтня. За словами представників компанії, прошивка HyperOS поступово поширюватиметься на всі пристрої Xiaomi, замінюючи MIUI.

Очевидно, компанія Xiaomi має намір повторити успіх Huawei, що об’єднала свої пристрої в одну екосистему операційної системи HarmonyOS.

Компанія Xiaomi була заснована 6 квітня 2010 року. Її першим продуктом стала прошивка MIUI, заснована на Android. Її реліз відбувся у серпні того ж року, а перший смартфон компанії, Xiaomi Mi 1, побачив світ лише у серпні 2011 року.