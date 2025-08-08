Чому одні пташки можуть сидіти на дротах електромережі, а інші одразу гинуть

Напевно, ви бачили птахів на дротах високовольтних ліній. Чому їх не б’є струм, хоча дроти під напругою? Щоб зрозуміти це, достатньо знати курс шкільної фізики, але ми все пояснимо в максимально доступній формі.

Що відбувається з птахом на дроті?

Спочатку зазначимо, що тварина (в тому числі і птах) може померти від змінного струму менше 0,1 А при напрузі від 40 В. Тому на перший погляд може здатися, що 220 В гарантовано достатньо для того, щоб птах відправився до своїх праотців. Однак не все так просто.

Струм – це спрямований рух заряджених частинок між двома точками з різними потенціалами. А напруга – це і є різниця потенціалів, наприклад, між фазним проводом і нульовим. Тобто для сумного результату необхідно, щоб частинки почали рухатися і через тіло пернатого проходив струм, а для цього птаху потрібно стати провідником між двома точками з різними потенціалами.

Коли птах сідає на фазний провід, то він приймає потенціал проводу. По суті він є невеликим відгалуженням проводу, підключеним паралельно. Зазначимо, що всупереч думці багатьох між лапками пернатого все ж створюється невеликий потенціал. Однак, дроти ЛЕП мають дуже низький опір на одиницю довжини, а пташка має набагато більший опір при малих лінійних розмірах, тому різниця потенціалів пернатим практично не відчутна. Можна сказати, що різниця потенціалів настільки мала, ніби птах сидить в одній точці дроту. Тому його власне і не б’є струмом.

Найчастіше пернаті гинуть, коли одночасно торкаються фазного дроту і металевої траверси, яка заземлена і кріпиться до опори ЛЕП. Також бувають випадки, коли великі особини, наприклад, лелеки, торкаються крилами обох провідників. Взимку нерідка загибель птахів і тварин, які вирішили погрітися на трансформаторі КТП – через невелику відстань високовольтних і низьковольтних шпильок трансформатора тварина отримує смертельну «дозу» струму.

Чому птахи не сідають на ЛЕП напругою вище 200 кВ?

Пернаті чутливі до виникнення магнітних полів. На високовольтних лініях напругою понад 200 кВ створюється сильне магнітне поле. Також внаслідок іонізації повітря під впливом електромагнітного поля вздовж лінії електропередач створюються так звані коронні розряди. Птахи це відчувають і свідомо уникають таких місць. Ця унікальна здатність, закладена в птахів, дозволяє їм підходити «розумно» до вибору гнізда.