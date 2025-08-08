ПриватБанк встановив тариф на популярну безкоштовну послугу: за що клієнтам тепер доведеться платити

У клієнтів державного ПриватБанку залишилося лише кілька місяців, щоб безкоштовно замовити собі доставку карти. Адже вже з 1 січня 2026 року ця послуга стане платною. У ПриватБанку вже повідомили вартість доставки карт по Україні. Натомість ціни на міжнародну доставку досі залишаються загадкою.

Скільки доведеться платити за доставку карти?

Як зазначили у ПриватБанку, доставка карток по Україні з нового року коштуватиме 80 грн із ПДВ. Це фіксована ціна, яка діятиме як для перевипущених, так і для нових карток. Варто також зазначити, що вартість доставки не змінюватиметься в залежності від регіону. Тобто клієнт із Києва та із селища Харківської області заплатять одну і ту саму суму.

Що ж стосується міжнародної доставки карток, то тут буде запроваджена диференційована вартість в залежності від країни, на території якої знаходиться клієнт. Однак з тарифною сіткою можна буде ознайомитись не раніше січня 2026 року.

Як оформити та замовити доставку карти?

Сервіс з доставки карт ПриватБанку діє на всій території України, крім, звісно, окупованих регіонів та АР Крим. Позатим замовити фізичну карту можна ще до 48 країн світу. Доставку карти можна оформити у таких випадках:

у разі перевипуску старої карти;

якщо була відкрита цифрова карта у Приват24 і потрібен її фізичний аналог.

Щоб перевипустити карту та замовити їй доставку, потрібно виконати такі кроки:

У застосунку Приват24 відкрийте меню «Усі картки» і оберіть карту для перевипуску. Зайдіть в налаштування карти та оберіть розділ «Замовити карту». Натисніть на кнопку «Замовлення доставки».

Якщо ви замовляєте карту межах України, то строк її доставки у поштове відділення становитиме 1 день. Натомість доставка за кордон триватиме 1-2 тижні «Новою поштою» та 1-4 тижні «Укрпоштою».