ПриватБанк установил тариф на популярную бесплатную услугу: за что клиентам теперь придется платить

У клиентов государственного ПриватБанка осталось всего несколько месяцев, чтобы бесплатно заказать себе доставку карты. Ведь уже с 1 января 2026 г. эта услуга станет платной. В ПриватБанке уже сообщили стоимость доставки карт по Украине. В то же время цены на международную доставку до сих пор остаются загадкой.

Сколько придется платить за доставку карты?

Как отметили в ПриватБанке, доставка карт по Украине с нового года будет стоить 80 грн с НДС. Это фиксированная цена, которая будет действовать как для перевыпущенных, так и новых карт. Следует также отметить, что стоимость доставки не будет меняться в зависимости от региона. То есть клиент из Киева и из поселка Харьковской области заплатят одну и ту же сумму.

Что же касается международной доставки карт, то здесь будет введена дифференцированная стоимость в зависимости от страны, на территории которой находится клиент. Однако с тарифной сеткой можно будет ознакомиться не раньше января 2026 года.

Как оформить и заказать доставку карты?

Сервис по доставке карт ПриватБанка действует на всей территории Украины, кроме, конечно, оккупированных регионов и АР Крым. Затем заказать физическую карту можно еще в 48 стран мира. Доставку карты можно оформить в следующих случаях:

в случае перевыпуска старой карты;

если была открыта цифровая карта у Приват24 и нужен ее физический аналог.

Чтобы перевыпустить карту и заказать ей доставку, выполните следующие действия.

В Приват24 откройте меню «Все карты» и выберите карту для перевыпуска. Зайдите в настройки карты и выберите раздел «Заказать карту». Нажмите кнопку «Заказ доставки».

Если вы заказываете карту в пределах Украины, то срок ее доставки в почтовое отделение будет составлять 1 день. Доставка за границу будет длиться 1-2 недели «Новой почтой» и 1-4 недели «Укрпочтой».