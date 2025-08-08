Українські АЗС знову переписали ціни на пальне: у скільки обійдеться заправка А-95

Поточний тиждень відзначився незначним зниженням цін на бензин на українських АЗС. Зокрема станом на 7 серпня середня вартість А-95 встановила 58,96 грн/л, тобто на 4 коп менше, ніж 6 серпня. Таким чином ціни на бензин вже фактично повернулися до рівня 4-5 серпня, коли середня вартість цього виду пального становила 58,95 грн/л.

Які прогнози на вартість бензину?

Загалом обіцяне експертами зниження вартості А-95 вже відбулося. Наразі ж вони сходяться на думці, що серпень для паливного ринку пройде відносно гладко. Актуальна станом на сьогодні вартість бензину зберігатиметься до кінця місяця без значних коливань.

Що ж до глобальної ситуації, то вона залежатиме від дій Дональда Трампа у відповідь на небажання Росії йти на компроміси та припиняти війну. У зв’язку з цим спеціалісти не виключають певну турбулентність на нафтовому ринку. Але навіть якщо нафтовий ринок відчутно похитнеться, ціни на українських заправках зміняться не раніше, ніж у вересні.

Які ціни на бензин на українських АЗС?

Згідно з даними Консалтингової групи «А-95», найбільші українські мережі заправок продають бензин по цінах від 54,19 до 61,99 грн/л. Найвищі ціни зафіксовані на таких АЗС:

ОККО, WOG та Shell – 61,99 грн/л;

SOCAR – 60,99 грн/л.

Найдешевший бензин українцям доступний на таких заправках:

БРСМ-Нафта – 54,19 грн/л;

«Укр-Петроль» – 54,50 грн/л.

Однак у Нацбанку вважають, що вартість пального в Україні до кінця 2025 року точно не залишиться на поточному рівні. Усі види пального, в тому числі і бензин, подорожчають. Та це подорожчання буде поступовим, без різких стрибків і шокової терапії.

Крім ситуації на світовому нафтовому ринку, на вартість бензину може вплинути також вимога про обов’язкове додавання біоетанолу. Але наразі різкого здорожчання пального у зв’язку з цим нововведенням не відбулося. Хоча відповідна вимога набула чинності ще 1 травня 2025 року.