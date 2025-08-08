Украинские АЗС снова переписали цены на горючее: во сколько обойдется заправка А-95

Текущая неделя отметилась незначительным снижением цен на бензин на украинских АЗС. В частности, по состоянию на 7 августа средняя стоимость А-95 установила 58,96 грн/л, то есть на 4 коп меньше, чем 6 августа. Таким образом, цены на бензин уже фактически вернулись к уровню 4-5 августа, когда средняя стоимость этого вида горючего составляла 58,95 грн/л.

Какие прогнозы на стоимость бензина?

В общем, обещанное экспертами снижение стоимости А-95 уже произошло. Пока же они сходятся во мнении, что август для топливного рынка пройдет относительно гладко. Актуальная по состоянию на сегодняшний день стоимость бензина будет сохраняться до конца месяца без значительных колебаний.

Что касается глобальной ситуации, то она будет зависеть от действий Дональда Трампа в ответ на нежелание России идти на компромиссы и прекращать войну. В этой связи специалисты не исключают определенную турбулентность на нефтяном рынке. Но даже если нефтяной рынок ощутимо пошатнется, цены на украинских заправках изменятся не раньше, чем в сентябре.

Какие цены на бензин на украинских АЗС?

Согласно данным Консалтинговой группы «А-95», крупнейшие украинские сети заправок продают бензин по ценам от 54,19 до 61,99 грн/л. Самые высокие цены зафиксированы на следующих АЗС:

ОККО, WOG и Shell – 61,99 грн/л;

SOCAR – 60,99 грн/л.

Самый дешевый бензин украинцам доступен на следующих заправках:

БРСМ-Нефть – 54,19 грн/л;

«Укр-Петроль» – 54,50 грн/л.

Однако в Нацбанке считают, что стоимость топлива в Украине до конца 2025 точно не останется на текущем уровне. Все виды горючего, в том числе и бензин, подорожают. Но это подорожание будет постепенным, без резких скачков и шоковой терапии.

Кроме ситуации на мировом нефтяном рынке, на стоимость бензина может повлиять также требование об обязательном добавлении биоэтанола. Но резкого подорожания горючего в связи с этим нововведением не произошло. Хотя соответствующее требование вступило в силу еще 1 мая 2025 года.