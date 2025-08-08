Бюджетний та стильний: Hyundai представила новий електричний кросовер

Hyundai офіційно презентувала Elexio — новий компактний електричний кросовер, орієнтований передусім на китайський ринок. Новинка має стати сильним конкурентом у бюджетному сегменті електротранспорту, адже її стартова ціна складе близько $19 500. Розглянемо детальніше, чим вирізняється це авто.

Дизайн та габарити

Автомобіль виконаний у сучасному стилі та без класичної решітки радіатора. Спереду та ззаду розташовані тонкі LED-стрічки. Кузов отримав плавні обводи, та зворотний нахил задніх стійок. У передній бампер інтегровано великий повітрозабірник та темну глянсову вставку.

Довжина Elexio становить близько 4615 мм, ширина — 1875 мм, висота — 1675 мм, а колісна база досягає 2750 мм. Модель оснастили 20-дюймовими колесами з оригінальним дизайном.

Інтер’єр та технології

Салон виконано в мінімалістичному стилі без стандартних кнопок (лише сенсорні). Центральним елементом є вигнутий 27-дюймовий 4K-дисплей із яскравістю 1000 кд/м². Інтер’єр має 29 відсіків для зберігання речей, безпровідну зарядку для передніх пасажирів та регульовані тримачі чашок.

У базову комплектацію увійде система автоматизованого водіння рівня L2+, розроблена у співпраці з Huawei. Вона включатиме асистента руху автомагістралями, адаптивний круїз-контроль та допомогу при паркуванні. Очікується, що в майбутньому система отримає функції міського водіння та запам’ятовування маневрів під час паркування.

Характеристики та динаміка

Elexio буде доступний у двох варіантах: з переднім приводом і електромотором на 160 кВт, або з повним приводом, де додатковий мотор забезпечує загальну потужність 312 к. с. Максимальна швидкість обох версій — 185 км/год. Запас ходу становить до 700 км. Батарея заряджатиметься з 30 до 80 % лише за 27 хвилин, що робить Elexio зручним навіть для далеких подорожей.

Наразі Hyundai Elexio буде доступним на китайському ринку і поки невідомо, чи представлять модель у інших країнах.