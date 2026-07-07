НБУ вводить в обіг нові 100 гривень: як вони виглядають та що буде зі старими купюрами

Національний банк України почав поступово вводити у готівковий обіг модифіковані банкноти номіналом 100 гривень із патріотичним гаслом на зворотному боці.

Новий напис “СЛАВА УКРАЇНІ! ГЕРОЯМ СЛАВА!” розмістили у правій верхній частині зворотного боку купюри. Усі інші елементи дизайну та захисту повністю відповідають банкнотам зразка 2014 року.

Нові 100 гривень (джерело НБУ)

Завершення масштабної програми оновлення

Випуск модифікованої “сотки” завершує процес оновлення всього банкнотного ряду національної валюти, який НБУ розпочав ще у серпні 2024 року до 33-ї річниці незалежності України.

Гасло вже з’явилося на купюрах поетапно: з 8 серпня 2024 року — на номіналах 500 та 1000 грн, з 23 серпня 2024 року — на 50 грн, з 21 серпня 2025 року — на 20 грн, а з 25 лютого 2026 року — на 200 грн. Тепер до цього переліку долучилися й 100 гривень.

Нові банкноти надходитимуть до банків, інкасаторських компаній та підприємств з обробки готівки поступово, тож у касах і банкоматах вони з’являться не одразу й не повсюдно. У Нацбанку окремо наголосили: спеціально обмінювати наявні купюри попередніх років випуску не потрібно — вони залишаються повноцінним законним платіжним засобом і обов’язкові до приймання за номінальною вартістю всіма фізичними та юридичними особами на всій території України, для будь-яких видів платежів, а також зарахування на рахунки, вклади чи акредитиви.