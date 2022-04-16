30 000 гривень без диплому та досвіду: кого роботодавці шукають під час війни

С перших днів війни в Україні значно загострилася проблема працевлаштування. Через руйнування підприємств та масове переселення у більш безпечні регіони близько 50% українців втратили роботу. Залишитися під час війни без засобів до існування нікому не хочеться, тож люди, трохи оговтавшись від шоку, почали штурмувати кадрові портали в пошуках заробітку.





Варто зазначити що загальна кількість пошукових запитів на найпопулярніших сайтах з пошуку роботи скоротилася майже удвічі, в порівнянні з довоєнними обсягами. Все ж таки багато людей виїхали за кордон та шукають варіанти працевлаштування на місці. Однак шукачів дистанційної роботи стало менше лише на 4,5%. Тож такий вид зайнятості схоже зараз є найпопулярнішим в Україні.

Дистанційна робота має безліч переваг, особливо у військовий час. Працівник не прив’язаний до конкретного місця, а для виконання завдань роботодавця йому потрібен лише ноутбук чи мобільний телефон. До того ж більшість таких вакансій високо оплачуються, при цьому не передбачають наявності диплому чи суттєвого трудового стажу.

Найпопулярніші вакансії із дистанційною роботою

На українських кадрових порталах Jooble, work.ua, OLX Робота та ін. найбільшим попитом користуються спеціалісти IT-галузі. Однак чимало оголошень від роботодавців і на інші спеціальності з дистанційною роботою. До топу пропозицій входять:

програміст-розробник – зарплата від 8 до 170 тис. грн в місяць;

копірайтер – від 8 до 40 тис. грн в місяць;

менеджер з продажу – від 7 до 72 тис. грн;

оператор кол-центру – від 5 до 30 тис. грн;

тестувальник ПЗ – від 8 до 70 тис. грн;

дизайнер – від 7 до 120 тис. грн.

Отож навіть якщо через війну вам довелося поїхати з дому та поселитися в іншому місці, цілком реально знайти роботу із пристойним заробітком, щоб забезпечити себе та свою родину усім необхідним.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿