Ворожка зуміла викрасти з карти українки тисячі гривень за допомогою Viber та Instagram

21 листопада жінка вирішила скористатися послугами ворожки, яку знайшла у Instagram, про що написала їй у особисті повідомлення. Шахрайка дала потенційній «клієнтці» номер телефону та запропонувала для зручності спілкування використати Viber.





За якою схемою працювала «ворожка»?

Після недовгих переговорів жінки зійшлися на проведенні «обряду» (який мав коштувати замовниці 2500 грн.) та молитві (ціна 3000 грн).

Далі клієнтка мала поповнити рахунок на телефоні «гадалки» на 200 грн. і внести 1000 грн. на карту ворожки. Що замовниця і зробила. Оплату решти суми шахрайка готова була деякий час почекати, але як гарантію замовниця мала збільшити кредитний ліміт на своїй карті до 50 000 грн. Під час операції на телефон жінці надходили СМС-повідомлення, які, як доказ, вона мала передавати «гадалці» разом із паролем від «Приват24».

Історія здобула своє продовження 29 листопада. З картки клієнтки почали списуватись гроші. Коли замовниця звернулася по пояснення до ворожки, то заспокоїла жінку, сказавши, що всі кошти будуть повернуті. Замовниця все ж таки зробила деякі запобіжні заходи і поміняла пароль для «Приват24».

6 грудня ворожка вийшла на зв’язок і виманила у жінки новий пароль, після чого спустошила карту клієнтки ще на 2500 грн. Тільки після цього жінка подала до суду на шахрайку.

На даний момент слідство чекає на інформацію про клієнта від Альфа-Банку. Саме на карту цієї фінансової установи на самому початку «замовниця» перерахувала «ворожки» 1000 грн.