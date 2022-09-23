Стало відомо, коли Україна може розраховувати на американські F-16

Україні не слід очікувати, що винищувачі F-16 з’являться до кінця 2022 року. Якщо їх передача і відбудеться, то не раніше ніж у 2025 р. Їх буде надано не для атаки РФ, а ля закриття українського неба. Разом із тим є й інші варіанти, які можуть посилити обороноздатність Повітряних Сил.

Навіть, якщо рішення про передачу літаків підпишуть сьогодні, то протягом 2-3 років будуть йти процеси налагодження поставок. Тут одразу потрібно враховувати декілька факторів:

бюрократія;

необхідно витратити час на підготовку пілотів;

підготовка літаків до передачі;

визначення місць в Україні ля безпечного розташування винищувачів.

Сьогодні вся неокупована Україна щоденно потерпає від ракетних обстрілів та авіаційних ударів. Безпечних летовищ просто не має ніде. Про це розповів командувач повітряними силами США у Європі та Африці Джеймс Хекер на щорічній конференції Асоціації повітряних сил.

За 30 років незалежності Україна не отримала жодного нового літака чи зенітно-ракетного комплексу. Також він припускає, що Пентагон не має наміру посилювати Повітряні Сили України сьогодні. Зараз є більш важливі питання обороноздатності ЗСУ. Країні більшою мірою передають ствольну артилерію та високоточні снаряди для контрнаступальних дій. Радянські винищувачі, що є на озброєнні країни модифікують, щоб використовувати американські ракети.

Разом із тим, США та інші країни можуть надати МіГ-29. Це більш реальний сценарій, який може бути розіграно найближчим часом. У країнах Європи є літаки, чиї строки експлуатації добігають кінця. Їх можна перевірити, відремонтувати та віддати на війну. Всього і світі сьогодні 809 МіГів, скільки та яка країна захоче передати винищувачів, поки що невідомо.

Пентагон хоч і не дає винищувачі, але регулярно постачає запасні частини до них в Україну. Саме такі рішення можуть допомогти українцям: списання старої зброї, оптимізація ремонтних робіт, відновлення бортів літаків.