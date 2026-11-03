Honda NSX Айртона Сенны продали за 53 миллиона гривен: чем особенна эта машина

На первый взгляд обычная Honda NSX первого поколения установила впечатляющий ценовой рекорд. На торгах аукционного дома RM Sotheby’s, которые состоялись 31 октября 2026 года в Лондоне, автомобиль был продан за 871 250 фунтов стерлингов. По текущему курсу это примерно 53,4 млн гривен. Причиной такой стоимости стала не редкая комплектация или исключительная мощность, а история конкретного экземпляра, связанная с одним из самых известных гонщиков Формулы-1.

Автомобиль был изготовлен в 1991 году и окрашен в красный цвет Formula Red с контрастной чёрной крышей. Салон отделан чёрной кожей, а внешний вид практически не отличается от других ранних моделей Honda NSX. Однако именно эта машина с номером шасси T000233 была предоставлена Айртону Сенне компанией Honda для личного пользования в Европе.

Почему Honda NSX Айртона Сенны стоит так дорого

Спортивный автомобиль был зарегистрирован в Португалии 22 марта 1991 года под номером SX-25-59. Машину хранили в Лиссабоне и передавали гонщику во время его приездов в страну. Сенна пользовался автомобилем в повседневной жизни и даже приезжал на нём на Гран-при Португалии 1991 года, где впоследствии занял второе место.

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Именно этот экземпляр можно увидеть на знаменитой фотографии, где трёхкратный чемпион мира самостоятельно моет красную Honda из обычного садового шланга. Автомобиль также появлялся в документальном фильме «Ayrton Senna: Racing Is In My Blood», выпущенном в 1992 году. Вместе со спорткаром покупатель получил документы, подтверждающие историю его эксплуатации и связь с легендарным гонщиком.

Интересно, что перед аукционом Honda NSX оценивалась в 500–800 тысяч фунтов стерлингов. Окончательная сумма превысила даже верхний предел прогноза, что в очередной раз продемонстрировало огромный интерес коллекционеров к автомобилям с подтверждённой историей известных владельцев.

Чем примечательна Honda NSX первого поколения

Honda NSX стала одним из самых значимых японских спортивных автомобилей начала 1990-х годов. Её разрабатывали как альтернативу европейским суперкарам Ferrari и Porsche, но с акцентом на надёжность и возможность повседневного использования. Автомобиль получил лёгкий алюминиевый кузов, среднемоторную компоновку и 3,0-литровый атмосферный двигатель V6 мощностью около 274 к. с. Разгон до 100 км/ч занимал примерно 5,9 секунды.

Айртон Сенна принимал участие не только в популяризации NSX, но и в ее доработке. Во время испытаний прототипа он обратил внимание на недостаточную жёсткость шасси, после чего инженеры Honda усилили конструкцию примерно на 50%. Его рекомендации также повлияли на настройку подвески, благодаря чему серийная модель получила более точное управление.

Первое поколение Honda NSX выпускалось с 1990 по 2006 год, и за этот период было произведено около 18 тысяч автомобилей. Сегодня эта модель считается японской автомобильной классикой, однако экземпляры с столь известной историей встречаются крайне редко. Именно поэтому красная Honda, на которой когда-то ездил Айртон Сенна, оказалась значительно дороже большинства обычных NSX того же поколения.