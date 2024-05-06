Відбулось перше тестування 6G: швидкість вражає

Пристрій здатний передати дані на швидкості 100 Гбіт/с на відстань 100 метрів.

Над проектом 6G-пристрою одночасно працювали такі компанії, як NEC Corporation, Fujitsu, DOCOMO і NTT. Зазначається, що на даному етапі 6G працює на більш високих частотах, ніж 5G, у діапазонах від 100 до 300 ГГц. Практичне масове використання цих частот поки що не є можливим. Крім того, сигнал 6G перекривають рослини, тварини, стіни і навіть краплі дощу. Тому про створення користувацьких 6G-гаджетів поки що не йдеться.

Але в майбутньому, коли з обмеженнями 6G вдасться впоратися, перед людством відкриються нові перспективи. За допомогою 6G можна буде ефективно керувати безпілотними автомобілями і літаками, розширити світи у віртуальній реальності, підвищити якість телемедицини тощо.

До запуску 6G, втім, ще дуже і дуже далеко.