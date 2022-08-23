Українці змогли інтегрувати ракети HARM з МіГ-29

Військові із США проводять їх запуск ракет HARM з літаків F-16, таких на озброєнні України сьогодні немає. Американське видання повідомляє, що українські інженери змогли інтегрувати ракети у радянські винищувачі МіГ-29. У знак підтвердження були опубліковані фотознімки, на яких видно, що ракета закріплена під крилом літака.





Щоб це стало можливим інженери прикріпили до крил тримачі-пілони. Вони не лише утримують снаряди, а й скидають їх. Також було розроблено спеціальну програму для бортових комп’ютерів. В її розробці безпосередньо приймали участь американські фахівці.

Зараз зброя, яку США передають Україні не входить до ленд-лізу. Він почне діяти не раніше листопада. Що саме підготує Америка для ЗСУ залишається таємницею.

AGM-88 HARM можуть вражати системи ПВО на дистанціях до 150 км. Ворожі системи протиповітряної оборони їх просто не помічають. З моменту передачі Пентагоном їх Україні, ЗСУ вдалося знищити вже 17 систем ПВО.

Саме ці ракети знищили комплекси С-300, з яких російські війська обстрілювали Миколаїв.

Їх також можна наводити на високочастотні радіолокаційні станції. Ураження систем зв’язку створює величезні труднощі для армії ворога. Ракети вичисляють їх місце знаходження та можуть вражати ціль, навіть коли РЛС виключена. Останні модифікації дають змогу змінювати частоти, що значно розширює список цілей доступних для HARM.