Стало відомо, чому нові смартфони стануть такими, як старі

Виробники смартфонів дедалі рідше випускають моделі з камерами на чотири сенсори. Вони стали віддавати перевагу потрійним модулям, а деякі навіть перейшли на подвійні, популярність яких минула багато років тому. Це пов’язують з дефіцитом комплектуючих, викликаним пандемією коронавірусу. Компенсувати зменшення кількості сенсорів виробники намагаються збільшенням роздільної здатності датчиків, що залишилися.





Економія на камерах

Виробники смартфонів мають намір відмовитися від випуску моделей із великою кількістю вбудованих камер. За інформацією дослідницької компанії Omdia, у найближчому майбутньому вони зосередяться на виробництві моделей максимум із трьома модулями і цим повернуться в цьому плані в недалеке минуле.

Прогнози Omdia стосуються виключно компаній, що випускають смартфони на Android та маловідомих платформах. У модельному ряду Apple немає жодного iPhone з чотирма камерами на тильній панелі, зате досі є пристрої з однією камерою, наприклад, iPhone SE другого покоління майже дворічної давності.

Незабаром такого роду смартфони можуть стати справжньою рідкістю.

За даними Omdia, скорочення кількості камер в Android-смартфонах пов’язане лише з нестачею компонентів. Дефіцит вдарив по всіх виробниках, у тому числі і по Apple, яка через нього навіть змушена була зупинити виробництво iPhone.

Відкочення вже розпочалося

За оцінкою аналітиків Omdia, скорочення кількості вбудованих у мобільники камер почалося ще як мінімум у III кварталі 2021 року. За цей період смартфони з потрійним основним сенсором наздогнали за обсягом продажів моделі з так званою “квадрокамерою”. Їхні частки загальносвітового ринку в третій чверті 2021 р. склали приблизно по 33%.

Цього вдалося досягти насамперед завдяки пристроям базового рівня вартістю близько $150. В них все частіше стали з’являтися потрійні модулі.

Повернення до подвійних камер, як у смартфонах шестирічної давності, вже близьке

Пік поставок мобільних телефонів з квадрокамерою припав на I квартал 2021 р., після чого почалося їхнє стрімке скорочення. Відвантаження смартфонів з камерою на базі трьох сенсорів показали свій максимум у II кварталі 2021 р. В даний час теж спостерігається їх падіння, але не таке сильне, як у випадку з основною камерою на 4 модулі.

Якщо ситуація з нестачею компонентів не зміниться, то незабаром навіть смартфони з потрійною камерою можуть поступово зникнути з прилавків. Якщо подивитися на графік, то можна побачити, як виробники поступово починають нарощувати постачання пристроїв з лише подвійним модулем. З 18% у I та II кварталах 2021 р. їхня частка зросла до 20% у III кварталі 2021 р., хоча їх пік (23%) за останні два роки припав на IV квартал 2020 р.

Кількість – менша, роздільна здатність – вища

За словами Джусі Хонг (Jusy Hong), старшого менеджера з досліджень Omdia, тенденція відмови від квадрокамер на користь модулів з меншою кількістю сенсорів виникає в міру того, як бренди прагнуть скоротити витрати на фоні нестачі комплектуючих. Не виключено, що багато вендорів прагнуть не потрапити в ситуацію, в якій опинилася Apple, коли в жовтні 2021 р. через дефіцит низки недорогих компонентів випуск iPhone і iPad повністю припинився на кілька днів.

Хонг підкреслив, що зменшення числа сенсорів у смартфоні виробники намагаються компенсувати нарощуванням роздільгої здатності модулів, що залишилися. Його слова підтверджує і статистика Omdia, за якою за підсумками III кварталу 2021 р. на смартфони з 48-мегапіксельним основним датчиком припадало 25% усіх проданих пристроїв. Щоправда, невідомо, яким був цей показник у попередніх кварталах.

У деяких смартфонах є лише одна камера, але з дійсно великою для такого класу пристроїв матрицею

Зростання показують і сучасніші датчики. Так, частка смартфонів з камерою на 64 МП зросла до 19%, а 108-мегапіксельні сенсори, які встановлюються насамперед у флагманські та іміджеві моделі, зайняли 5% ринку.

Деякі виробники вважають за краще гнатися не за роздільною здатністю, а за фізичним розміром матриці. Наприклад, у травні 2021 р. відбувся анонс смартфона Sharp Aquos R6 із гігантським (для телефонів) 1-дюймовим сенсором на 20,2 МП. При цьому з додаткових модулів камери цієї моделі є тільки ToF-сенсор для визначення глибини сцени при портретній зйомці.

Наприкінці жовтня 2021 р. відбулася прем’єра ще одного смартфона з 1-дюймовою матрицею, цього разу на 12 МП. Це Sony Xperia Pro-I, у якого крім базової матриці є ще дві, по 12 МП кожна.

На старті продажів у Європі цей мобільник коштує 1800 євро.