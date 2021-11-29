Hardnews

Дизайнер показав, якою буде PS5 Pro

29.11.2021
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PlayStation 5 Pro

Відомий портал LetsGoDigital опублікував якісні рендери ігрової приставки PlayStation 5 Pro. Їх створив відомий дизайнер, який веде YouTube канал Concept Creator. Там саме можна побачити консоль на відео.


Окрім звичайної PS5 Pro, опубліковані рендери компактної версії PS5 Pro Slim. Ця модель, ймовірно, буде випущена ще пізніше, не раніше 2025 року.

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PlayStation 5 Pro призначена для геймінгу у 8K. На відміну від простої PlayStation 5, яка підходить для ігор у 4K.

Аналітики припускають, що після випуску PS5 Pro придбати стандартну PS5 стане простішим, дефіцит закінчиться.

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29.11.2021
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