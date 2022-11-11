Іран завершив розробку першої гіперзвукової ракети

Таку офіційну заяву представники іранської влади зробили на днях. Аміралі Хаджизаде командувач військово-повітряними силами КСІР повідомив, що це перша балістична гіперзвукова ракета, яку розробили іранські інженери. Військовий також сподівається, що нова зброя зможе проходити ешелоновані ПРО.

Іран робить ставку на те, що ПРО проти такої зброї не зможуть розробити найближчими роками. Це може свідчити про те, що країна готується до масштабної війни з Ізраїлем. Але це лише припущення.

Гіперзвукова ракета може перевищувати швидкість звуку щонайменше у 5 разів по складній траєкторії. Її важко відстежити та збити. Чи можна вірити таким заявам? Від арабських ЗМІ не було жодних новин про тестові запуски ракети. Іран намагається доказати США, що навіть при повній ізоляції через санкції, вони можуть розвивати оборонну та військові промисловості.

Якщо інформація про ракети знайде підтвердження, Американці одразу відреагують. Відомо, що США з 80-их років минулого сторіччя намагається створити гіперзвукові ракети, але безрезультатно. У Білому домі офіційно визнають, що поступаються у цьому плані РФ та Китаю. Вони не мають на своєму озброєнні гіперзвукових ракет великої дальності.

Ніде немає реальних фото та відео ракети у дії. Не розкривається її назва. Про нову зброю взагалі не має жодної інформації, окрім тієї, що надає Іран. Тому багато хто ставить слова Аміралі Хаджизаде під сумнів. Розвідка у США одна з найкращих, їх супутники могли б засікти тестові випробовування та інші дані.

Також невідомо, чи допомагала Росія у створенні цієї зброї. Не можна виключати такий сценарій. Росіяни з легкістю могли піти на таку угоду, щоб отримати більше зброї від Тегерана: дрони-камікадзе, ракети.